Zürich - Die Fondsleitung Zurich Invest AG plant für den Immobilienfonds «ZIF Immobilien Direkt Schweiz» eine weitere Kapitalerhöhung. Diese soll vom 9. bis am 20. November 2026 durchgeführt werden und rund 182 Millionen Franken einbringen. Der Emissionserlös soll für den Erwerb von bis zu fünf Liegenschaften und für die Gesamtsanierung einer Liegenschaft eingesetzt werden, wie die Zurich Invest AG am Dienstag mitteilte. Die Kapitalerhöhung wird ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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