Nach einem verlorenen Jahrzehnt sieht Aberdeen Investments die Schwellenländer am Beginn eines neuen Zyklus. Bis 2050 werden fast sieben von zehn Menschen im erwerbsfähigen Alter in den Schwellenländern Asiens oder in Afrika leben. Schwellenländer müssen bis 2050 voraussichtlich 42 Billionen US-Dollar in Infrastruktur investieren, allein um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Die Dividenden in Schwellenländern sind in den vergangenen zwei Jahrzehnten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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