Manaus, Brasilien / Lausanne - Das Schweizer Unternehmen Picterra und das brasilianische "Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA)" - das internationale Institut für Amazonasforschung - haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, die den Rahmen für eine Zusammenarbeit in den Bereichen Agroforstwirtschaft, Biodiversitätsforschung sowie für den Einsatz satellitengestützter Analysen auf Parzellenebene im brasilianischen Amazonasgebiet setzt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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