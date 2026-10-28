Sitten - Magic Pass startet sein Programm Magic Travel am 1. November 2026. Ab diesem Datum sind fünf Tagesfahrkarten mit dem öffentlichen Verkehr ohne Aufpreis im Abonnement enthalten, um diesen Winter die Schweizer Stationen des Magic-Pass-Netzwerks zu erreichen. Die Neuerung folgt auf eine besonders erfolgreiche Sommersaison mit 1,2 Millionen Eintritten seit Mai. Für die Saison 2026/27 wurden bereits über 383'000 Magic-Pass-Abonnemente verkauft. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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