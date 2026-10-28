Seit Herbst 2021 sind Erneuerbare-Anlagen im Rahmen des Redispatch 2. 0 in das vorausschauende Engpassmanagement eingebunden. Bei der Umsetzung gibt es aber große Defizite, moniert der Bundesverband Neue Energiewirtschaft (BNE). Weil die von vielen Verteilnetzbetreibern eingesetzte Funkrundsteuertechnik oft keinen Rückkanal besitzt, lasse sich dort nicht zuverlässig feststellen, ob eine angeordnete Abregelung tatsächlich erfolgt. Auch beim Bilanzausgleich hapert es, so der BNE: Wo Netzbetreiber den vorgesehenen bilanziellen Ausgleich nicht leisten, übernehmen ihn die Bilanzkreisverantwortlichen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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