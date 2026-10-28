NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Stellantis mit einem Kursziel von 4 Euro auf "Sector Perform" belassen. Das dritte Quartal sei besser gewesen als befürchtet, schrieb Tom Narayan am Mittwoch nach dem Bericht. Entscheidend sei allerdings, dass Stellantis die Jahresziele bestätigt habe, während andere Autobauer gerade zurückrudern müssen./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 06:34 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 06:34 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: NL00150001Q9
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 06:34 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 06:34 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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