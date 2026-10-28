Die Renk-Aktie hat den Abverkauf an der Unterstützung zwischen 32,10 und 33,60 € gestoppt und seitdem deutlich zugelegt. Trotzdem steht der Markt erst in der Mitte des Abwärtskanals. Als Hürde wartet darüber der Bereich zwischen 40,50 und 44,01 €, der zuvor noch Halt gab. Wichtig bleibt, dass die letzten Tiefs bei rund 35,50 € halten. Trägt der Schwung bis dorthin, oder übernehmen die Verkäufer vorher wieder? Weniger Umsatz, mehr Fokus Am 22. Oktober ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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