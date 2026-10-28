Bohrstart bestens vorbereitet: Kalo Gold - Neuer Goldfund weitet Trendkorridor auf 4,3 km aus

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Kalo Gold erweitert Wainikoro auf 4,3 Kilometer: Neuer Goldfund und abgeschlossene Geophysik schärfen die Ziele für das erste Bohrprogramm im Januar 2027.
Ein Ausdehnungssprung um 1,8 Kilometer nach Südwesten weitet die goldführende Struktur auf dem Wainikoro-Areal schlagartig auf 4,3 Kilometer Gesamtlänge aus: Kalo Gold (TSX-V: KALO; OTCID: KLGDF; FSE: 9M51) meldet von seinem zu 100 Prozent kontrollierten Vorzeigeprojekt Vatu Aurum im südpazifischen Fidschi einen handfesten Explorationserfolg.
Eine neu entdeckte Quarzader belegt, dass sich die Goldvorkommen weit über die bisherigen Grenzen hinaus entlang eines geophysikalisch identifizierten Strukturkorridors fortsetzen. Zusammen mit dem planmäßigen Abschluss umfangreicher geophysikalischer Messungen verdichtet der kanadische Explorer das Zielnetzwerk für das unmittelbar bevorstehende Bohrprogramm, das bereits im Januar 2027 anlaufen soll.
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