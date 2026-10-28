Toledo - Bei dem schweren Zugunglück in der Nähe von Toledo sind nach neuesten Angaben mindestens 50 Menschen ums Leben gekommen. Das berichtet die "El Espanol" unter Berufung auf die örtlichen Behörden.



Zwei Hochgeschwindigkeitszüge, ein AVE von Renfe und ein Zug der Firma Iryo, kollidierten am Mittwochmorgen gegen 8:54 Uhr. Der Unfall ereignete sich auf der Strecke zwischen Madrid und Sevilla, als der AVE auf den stehenden Iryo-Zug auffuhr. Mehr als 179 Menschen wurden verletzt, und die Rettungsarbeiten dauern an.



Die spanische Regierung hat umgehend Maßnahmen angekündigt, um die Opfer zu unterstützen. Adif, der Betreiber der Eisenbahninfrastruktur, hat den Hochgeschwindigkeitsverkehr zwischen Madrid und Andalusien eingestellt. Zahlreiche regionale Regierungen haben ihre Unterstützung angeboten und Rettungskräfte sowie medizinische Ausrüstung in die betroffene Region entsandt. Die Unidad Militar de Emergencias (UME) hat 100 Einsatzkräfte zur Unterstützung der Rettungsarbeiten bereitgestellt.



Die Tragödie hat weitreichende Auswirkungen auf das öffentliche Leben in Spanien. Zahlreiche politische Veranstaltungen wurden abgesagt, darunter ein geplanter Auftritt von Ministerpräsident Pedro Sánchez in Vitoria. Auch der spanische Fußballverband hat alle für den Tag geplanten Spiele der Copa del Rey abgesagt. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen, und es wird vermutet, dass ein menschliches Versagen im Kontrollzentrum von Atocha eine Rolle gespielt haben könnte.





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