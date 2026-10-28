Mit der geplanten Übernahme erweitert Elevate seine lizenzierten Serviceleistungen im Bereich Sanitär-, Gas- und HLK-Installationen und damit auch seine Präsenz in den nördlichen Märkten und indigenen Kommunen und schließt eine Partnerschaft mit Métis Infinity Investments

Toronto, Ontario / 28. Oktober 2026 / IRW-Press / Elevate Service Group Inc. (TSXV: SERV) (OTCQB: ESVCF) (FWB: Y19) ("Elevate" oder das "Unternehmen") freut sich, die Unterzeichnung einer Absichtserklärung (Letter of Intent, "LOI"), die den Erwerb sämtlicher ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien der Firma Red Lake Plumbing & Heating Inc. ("Red Lake") von der Métis Infinity Investments Limited Partnership ("Métis Infinity" oder der "Verkäufer") regelt (die "geplante Übernahme") bekannt zu geben.

Über Red Lake Plumbing & Heating

Red Lake ist ein etablierter Anbieter von Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnikdiensten mit Firmensitz in Red Lake (Ontario). Die Firma betreut Gewerbe-, Industrie- und Privatkunden in den nördlichen und indigenen Kommunen. Die geplante Übernahme würde einen dauerhaften Betriebsstandort für Elevate im Nordwesten Ontarios schaffen, das interne Netzwerk des Unternehmens um über zehn lizenzierte Techniker erweitern und eine Partnerschaft mit Métis Infinity begründen. Métis Infinity wird nach Abschluss der Transaktion Anteilseigner von Elevate. Red Lake erzielte im Jahr 2025 einen Jahresumsatz von 3,7 Mio. $, ein EBITDA(1) von 0,4 Mio. $ und ein Ergebnis vor Steuern von 0,3 Mio. $ (basierend auf dem geprüften Red Lake-Jahresabschluss im besagten Zeitraum).

Strategische Überlegungen

Die geplante Übernahme unterstützt die Strategie von Elevate zum Aufbau einer landesweiten Plattform für Facility Services in verschiedenen Gewerken und hat eine strategische Bedeutung, die weit über das aktuelle Ausmaß hinausgeht.

Aufbau einer Plattform im Nordwesten der Provinz Ontario. Als einer der größten Dienstleister der Region verfügt Red Lake über ein etabliertes Team, einen soliden Kundenstamm und eine Infrastruktur, die in abgelegenen Märkten auf organischem Weg nur schwer aufzubauen sind. Die geplante Übernahme bietet Elevate eine operative Basis für die Betreuung von gewerblichen, industriellen und institutionellen Kunden in ganz Nordwest-Ontario und gleichzeitig eine Plattform für die Expansion in weitere abgelegene Gemeinden.

Erweiterung des Techniker-Netzwerks um qualifizierte Fachkräfte. Red Lake würde damit das interne Techniker-Netzwerk von Elevate um über zehn qualifizierte Sanitär-, HLK- und Gasinstallateure erweitern, wodurch die bestehenden Kompetenzen in der technischen Instandhaltung und im Gebäudemanagement ergänzt werden.

Cross-Selling- und Integrationschancen im gewerblichen Bereich. Elevate plant, den Gewerbe- und Industriekunden von Red Lake sein erweitertes Angebot an gewerblichen Facility Services, einschließlich Elektro-, Beleuchtungs- und Anlagenservices, anzubieten. Gleichzeitig eröffnen sich über das Techniker-Netzwerk von Red Lake vor Ort zusätzliche Kapazitäten für Elevate zur Betreuung seiner nationalen Bestandskunden sowie potenziellen Neukunden in ganz Nordwest-Ontario.

Partnerschaft mit Métis Infinity. Métis Infinity Investments ist die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Métis-Nation in Ontario und wurde gegründet, um Beteiligungen und strategische Partnerschaften zur Förderung des wirtschaftlichen Wohlstands der Métis sicherzustellen. Nach Abschluss der Transaktion wird Métis Infinity eine Beteiligung an Elevate erhalten und damit die Grundlage für eine umfassendere strategische Zusammenarbeit schaffen. Elevate plant, seine Ressourcen und Dienste den Märkten in abgelegenen, unterversorgten Gebieten, einschließlich der Gemeinschaften der First Nations, anzubieten, und baut dabei auf seine bestehenden Beziehungen im kommunalen Bereich. Erreicht werden soll dies durch eine erweiterte Serviceabdeckung sowie die Einstellung und Schulung von neuen Mitarbeitern.

"Red Lake steht beispielhaft für die Art der strategischen Übernahmen, die wir von Elevate beim Aufbau unserer bundesweiten Serviceplattform anstreben", so Romeo Di Battista Jr., Executive Chairman von Elevate. "Die Transaktion verschafft uns ein gut etabliertes operatives Unternehmen mit qualifizierten Mitarbeitern und engen Beziehungen zu den örtlichen Kommunen - in einem Markt, der organisch schwer zu bedienen ist. Wichtig ist auch, dass damit eine Partnerschaft mit Métis Infinity Investments begründet wird und Möglichkeiten geschaffen werden, um unser gewerbliches Leistungsangebot im gesamten Nordwesten der Provinz Ontario auszubauen und gleichzeitig die wirtschaftliche Entwicklung in den von uns betreuten Gemeinden zu fördern."

Geplante Geschäftsbedingungen für den Vertragsabschluss

Gemäß der Absichtserklärung will Elevate 100 % der Anteile an Red Lake zu einem Gesamtkaufpreis von 1,3 Mio. $ erwerben. Dieser setzt sich zusammen aus 650.000 $ in bar bei Vertragsabschluss, Elevate-Stammaktien im Wert von 300.000 $ und einem Schuldschein über 350.000 $. Die Anzahl der auszugebenden Elevate-Stammaktien wird vor Vertragsabschluss anhand einer festgelegten Formel bestimmt. Die Aktien unterliegen einer dreijährigen Veräußerungssperre, wobei jährlich ein Drittel freigegeben wird. Der Schuldschein ist gegenüber vorrangig besicherten Verbindlichkeiten des Unternehmens nachrangig, hat eine Laufzeit von drei Jahren, wird im ersten Jahr mit 2 %, im zweiten Jahr mit 3 % und im dritten Jahr mit 4 % verzinst und ist bei Fälligkeit zusammen mit den aufgelaufenen Zinsen zurückzuzahlen. Die Absichtserklärung ist - abgesehen von den üblichen Bestimmungen hinsichtlich Exklusivität, Vertraulichkeit und Kosten - unverbindlich. Der Abschluss der geplanten Übernahme wird bis Ende 2026 erwartet und ist an Bedingungen wie die Finalisierung der endgültigen Unterlagen und die Genehmigung durch die TSX Venture Exchange geknüpft.

Über Elevate Service Group Inc.

Elevate ist eine bundesweite Plattform für Facility Management und essenzielle gewerbliche Dienstleistungen und als solche auf die Konsolidierung und Modernisierung dieses fragmentierten Sektors fokussiert. Über seine operativen Firmen punktet Elevate mit über 20 Jahren Erfahrung als vertrauenswürdiger Partner von Blue-Chip-Kunden auf nationaler Ebene. Elevate verfolgt die Strategie, ein Portfolio aus profitablen operativen Firmen zu einer skalierbaren, bundesweiten Plattform zusammenzuschließen, die auf einer gemeinsamen Infrastruktur, Technologie sowie bewährten Betriebspraktiken aufbaut. Dieser Ansatz steigert die Effizienz, erweitert das Serviceangebot und optimiert die Ergebnisse im Sinne der Kunden. Gleichzeitig kann Elevate seine Marktpräsenz ausweiten. Die Aktien von Elevate werden an der TSX Venture Exchange unter dem Börsensymbol "SERV", im Marktsegment OTCQB unter dem Börsensymbol "ESVCF" und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Börsensymbol "Y19" gehandelt.

Über Métis Infinity Investments

Métis Infinity Investments ist die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Métis-Nation in Ontario. Seit ihrer Gründung im Jahr 2015 strebt sie vor allem Geschäftsbeteiligungen, Aktienbeteiligungen und Joint Ventures an, die den wirtschaftlichen Wohlstand der Métis in ganz Ontario fördern. Métis Infinity erwarb die Firma Red Lake Plumbing & Heating im Jahr 2019.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze darstellen. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, sind zukunftsgerichtete Informationen und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Jede Aussage, die sich auf die geplante Übernahme, deren Bedingungen, den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung, den voraussichtlichen Zeitpunkt des Abschlusses, die erwarteten Vorteile der geplanten Übernahme und der Partnerschaft mit Métis Infinity sowie auf sonstige Prognosen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen bezieht (häufig, aber nicht immer unter Verwendung von Formulierungen wie "erwartet", "erwartet nicht", "wird erwartet", "geht davon aus" oder "geht nicht davon aus", "plant", "veranschlagt", "sieht vor", "prognostiziert", "schätzt", "glaubt" oder "beabsichtigt" oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke verwendet oder in der angegeben wird, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse "kann" oder "könnten", "würden", "möglicherweise" oder "wird" eintreten oder erreicht werden), ist keine historische Tatsache und kann zukunftsgerichtete Informationen darstellen.

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EBITDA ist definiert als Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen.

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Elevate Service Group

Paul Bissett, CEO

mailto:info@elevateservicegroup.com

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