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ADS-TEC Energy: Baugenehmigung für einen der größten Batteriespeicher Europas erwartet



28.10.2026 / 13:33 CET/CEST

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ADS-TEC Energy Headquarter Nuertingen Laut Genehmigungsbehörde liegen alle Antragsunterlagen vollständig vor. Die Baugenehmigung wird in Kürze erwartet.

Die Anlage wird zu den größten Batteriespeichern Europas zählen.

Mehr Netzstabilität, Resilienz und Flexibilität für Baden-Württemberg und darüber hinaus.

Entwickelt mit namhaften europäischen Industriepartnern und ausgestattet mit dem eigenen Batteriemanagement von ADS-TEC Energy.

Netzanschluss für 2029 geplant.

Verhandlungen mit Investoren und strategischen Partnern laufen. ADS-TEC Energy plant, eine Mehrheitsbeteiligung an der Projektgesellschaft zu veräußern und langfristig Projektpartner zu bleiben. Nürtingen/Markgröningen, 28. Oktober 2026. Für das Batteriespeicherkraftwerk der ADS-TEC Energy PLC (NASDAQ: ADSE) liegen alle erforderlichen Antragsunterlagen vollständig vor. Das hat die Genehmigungsbehörde bestätigt. Das immissionsschutzrechtliche und baurechtliche Genehmigungsverfahren soll zeitnah zum Abschluss gebracht werden. Mit einer geplanten Leistung von rund 1 Gigawatt (GW) und einer Speicherkapazität von 4 Gigawattstunden (GWh) soll die Anlage einer der größten Batteriespeicher Europas werden. Ein Speicher in Kraftwerksgröße Ein Gigawatt entspricht etwa der Leistung eines großen Kohle- oder Atomkraftwerks oder von etwa 250 Windrädern. Das Batteriekraftwerk ist darauf ausgelegt, diese Leistung rund vier Stunden lang abzugeben. Eine volle Ladung entspricht rechnerisch dem Tagesverbrauch von rund 400.000 Einfamilienhäusern oder 800.000 Wohnungen. Anlagen dieser Größe erfordern typischerweise Investitionen im oberen dreistelligen Millionenbereich bis rund eine Milliarde Euro. Leuchtturmprojekt für die Region und den Standort Deutschland Das Projekt ist ein Leuchtturmprojekt aus der Region, für die Region und weit darüber hinaus. Großbatteriespeicher stehen im überragenden öffentlichen Interesse und unterstützen die Umsetzung der Stromspeicher-Strategie der Bundesregierung. "Ein Projekt dieser Größe braucht einen langen Atem. Dass wir in Markgröningen bald bauen können, macht mich stolz, vor allem auf unser Team, das dieses Projekt über Jahre vorbereitet hat. Energie ist die Grundlage für alles, was wir in Europa herstellen. Wer die Infrastruktur dafür nicht selbst beherrscht, gibt einen Teil seiner Handlungsfähigkeit aus der Hand. Mit eigener Technologie und namhaften deutschen und europäischen Partnern zeigen wir, dass Europa kritische Energieinfrastruktur in dieser Größenordnung selbst planen, bauen und betreiben kann. Dass ein Speicherkraftwerk dieser Größenordnung und Relevanz in Baden-Württemberg entstehen kann, verdanken wir den Landeigentümern vor Ort, der starken Ortsgemeinde, den Verwaltungen und der Landesregierung sowie der guten Zusammenarbeit mit dem Netzbetreiber", sagt Thomas Speidel, Gründer und CEO von ADS-TEC Energy. Europäische Partner und volle Kontrolle über die Technologie ADS-TEC Energy setzt bei diesem Projekt von Beginn an auf starke Partner aus Europa. Namhafte deutsche Unternehmen und führende Konzerne stehen bereit, Batterien, elektrische Schaltanlagen, Transformatoren und Höchstspannungstechnik zu liefern. In den Batterien kommen die bewährten eigenen Batteriemanagementsysteme von ADS-TEC Energy zum Einsatz, deren Elektronik und Software seit mehr als 15 Jahren im Haus entwickelt und eingesetzt werden. Das verringert die Abhängigkeit von Anbietern solcher Systeme, die typischerweise aus Asien kommen, und unterstützt die lokale Kontrolle über Software, IT-Sicherheit und die zugehörigen Daten. Speicher als Rückgrat eines erneuerbaren Stromnetzes Batteriespeicherkraftwerke erzeugen keinen Strom, sie stellen ihn bereit, wenn er gebraucht wird. Die Anlage wird Strom aufnehmen, wenn mehr erzeugt als verbraucht wird, etwa mittags bei viel Sonne oder in windreichen Stunden, und ihn innerhalb von Sekundenbruchteilen wieder abgeben, wenn er knapp wird. Im Alltag wird sie meist in Teillast arbeiten und sich nach den Anforderungen des Netzes richten. Zudem wird sie die Netzfrequenz stabilisieren, Lastspitzen abfangen und kann mithilfe seiner sogenannten Schwarzstartfähigkeit nach einem Stromausfall helfen, das Netz wieder aufzubauen. Heute muss überschüssiger Wind- und Solarstrom oft abgeregelt oder zu negativen Preisen, also unter Verlust, exportiert werden, während wenige Stunden später Strom fehlt und andere Kraftwerke einspringen müssen. Der Speicher wird diesen Überschuss in die Stunden verschieben, in denen er am meisten gebraucht wird. Das Ergebnis: ein entlastetes Netz, weniger Eingriffe der Netzbetreiber und eine robustere, günstigere Stromversorgung in Baden-Württemberg. Steigender Bedarf an Flexibilität Wind und Sonne liefern Strom nicht gleichmäßig. Gleichzeitig wächst der Strombedarf, getrieben von Elektroautos, Wärmepumpen und Rechenzentren, und schwankt stark über den Tag. Großspeicher gleichen das aus und tragen physikalisch zur Stabilität des Stromsystems bei. Diese Rolle wird umso wichtiger, je stärker Wirtschaft und Alltag von Strom abhängen. Kritische Infrastruktur für Jahrzehnte Die Anlage ist auf einen Betrieb über Jahrzehnte ausgelegt. Über Entwicklung und Bau hinaus wird ADS-TEC Energy technische Services erbringen sowie die Betriebssicherheit und Verfügbarkeit langfristig sichern. Betrieben werden soll das Kraftwerk vor allem gemeinsam mit Partnern aus der europäischen Energiewirtschaft. Auf den entstehenden Flexibilitätsmärkten lässt sich die Anlage mit ihren physikalischen Eigenschaften vermarkten. Da ADS-TEC Energy Hardware und Software selbst beherrscht, kann das Unternehmen die Anlage an veränderte Marktbedingungen und neue Geschäftsmodelle anpassen. ADS-TEC Energy verhandelt derzeit mit möglichen Investoren und strategischen Partnern. Die Baugenehmigung ist eine wesentliche Voraussetzung, um Finanzierung und Partnerschaften abzuschließen. Bevorzugt wird ein Partner aus der europäischen Energiewirtschaft, Gespräche laufen aber auch mit namhaften internationalen Infrastrukturinvestoren. ADS-TEC Energy beabsichtigt, eine Mehrheitsbeteiligung an der Projektgesellschaft zu veräußern und langfristig Projektpartner zu bleiben. Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995, darunter Aussagen zur erwarteten Baugenehmigung, zum Projektzeitplan, zu Finanzierung und Partnerschaften, zu den erwarteten Eigenschaften und Vorteilen der Anlage sowie zum möglichen wirtschaftlichen Beitrag des Projekts. Diese Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen und Annahmen. Sie unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die zum großen Teil außerhalb des Einflussbereichs von ADS-TEC Energy liegen und dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen. Die in dieser Pressemitteilung genannten Marktdaten beruhen auf Quellen Dritter und stellen keine Prognose oder Finanzguidance von ADS-TEC Energy dar. Weitere Informationen zu Risiken enthalten die Berichte von ADS-TEC Energy an die U.S. Securities and Exchange Commission. ADS-TEC Energy ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, soweit dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Über ADS-TEC Energy Basierend auf fast 15 Jahren Erfahrung mit Lithium-Ionen-Technologien entwickelt und produziert ADS-TEC Energy Batteriespeicherlösungen und Schnellladesysteme einschließlich deren Energiemanagementsysteme. Die batteriegestützte Schnellladetechnologie von ADS-TEC Energy ermöglicht Elektrofahrzeugen, auch bei schwachen Stromnetzen ultraschnell zu laden und zeichnet sich durch ein sehr kompaktes Design aus. Das Unternehmen mit Sitz in Nürtingen, Baden-Württemberg, wurde vom Bundespräsidenten für den Deutschen Zukunftspreis nominiert und 2022 in den "Circle of Excellence" aufgenommen. Die hohe Qualität und Funktionalität der Batteriesysteme ist auf eine besonders hohe Entwicklungstiefe und Eigenfertigung zurückzuführen. Mit seinen fortschrittlichen Systemplattformen ist ADS-TEC Energy ein Partner für Automobilhersteller, Energieversorgungsunternehmen und Ladestellenbetreiber. Mehr Informationen unter: www.ads-tec-energy.com

Pressekontakt:

Katharina Decken

Press.energy@ads-tec-energy.com



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