ROHSTOFFMESSE MÜNCHEN 2026: Versorgungskritische Metalle entdecken - und eine Unze Silber abkassieren!

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Fünf spannende Rohstoffunternehmen kennenlernen, mit dem Management sprechen und mit echtem Silber nach Hause gehen!

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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

am 6. und 7. November 2026 öffnet die Rohstoffmesse München in der Motorworld ihre Tore. Mehr als 60 Rohstoffunternehmen präsentieren sich den Anlegern - darunter fünf besonders interessante Gesellschaften, die sich auf die Erschließung strategisch wichtiger und versorgungskritischer Metalle konzentrieren.

15 Managementgespräche = 1 Unze Silber! Wer mindestens 15 Gespräche über den offiziellen Meeting-Planer bucht und auf der Messe erfolgreich absolviert, erhält nach Überprüfung eine physische Unze Silber als Geschenk.

Versorgungskritische Metalle entwickeln sich zu einem der bedeutendsten strategischen Themen unserer Zeit. Ob Elektromobilität, Batterietechnologie, Luft- und Raumfahrt, Verteidigungsindustrie oder moderne Elektronik - ohne Lithium, Nickel, Niob, Tantal und Seltene Erden sind zahlreiche Schlüsseltechnologien kaum vorstellbar. Zugleich wächst die Sorge über die Abhängigkeit westlicher Staaten von wenigen Förderländern und Lieferketten.

Umso stärker rücken Unternehmen in den Mittelpunkt, die neue Vorkommen in politisch stabilen Regionen erschließen. Gerade Kanada und die USA bieten interessante Möglichkeiten. Welche Meilensteine bevorstehen, können Anleger in München direkt mit den Verantwortlichen besprechen.

Fünf Unternehmen, die zum Gespräch einladen …

E3 E3 Lithium KANADAS LITHIUMVERSORGUNG NIMMT KONKRETE FORMEN AN

E3 Lithium arbeitet mit seinem Clearwater-Projekt in Alberta an einer neuen Quelle für batteriefähiges Lithium. Anders als klassische Hartgesteinsprojekte setzt das Unternehmen auf die direkte Lithiumextraktion aus unterirdischen Solevorkommen. Die Demonstrationsanlage hat bereits Lithiumcarbonat in Batteriequalität hergestellt. Für die erste Ausbaustufe ist eine jährliche Produktionskapazität von rund 12.000 Tonnen Lithiumcarbonat geplant. Kanadische Fördermittel von bis zu 36,5 Millionen CAD unterstützen die weitere Entwicklung. Ein spannendes Projekt, um mit dem Management über den Weg zur kommerziellen Produktion zu sprechen.

AE Alaska Energy Metals MILLIARDEN PFUND NICKEL AUF AMERIKANISCHEM BODEN

Alaska Energy Metals verfügt mit dem Nikolai-Projekt in Alaska über eine große Nickelressource, die vor dem Hintergrund unabhängiger US-Lieferketten strategisch bedeutsam sein könnte. Die Eureka-Lagerstätte beherbergt laut Ressourcenschätzung von 2025 rund 5,6 Milliarden Pfund Nickel in der angezeigten sowie weitere 9,4 Milliarden Pfund in der abgeleiteten Kategorie. Kupfer, Kobalt und weitere Metalle ergänzen das Potenzial. Aktuell stehen metallurgische Untersuchungen und infrastrukturelle Verbesserungen im Vordergrund. Auf der Messe lässt sich besprechen, welche Schritte für die wirtschaftliche Entwicklung erforderlich sind.

CM Capacitor Metals TANTAL UND NIOB FÜR DIE HIGHTECHINDUSTRIE

Capacitor Metals konzentriert sich mit dem Blue-River-Projekt in British Columbia auf Tantal und Niob - zwei Metalle für Elektronik, Hochleistungslegierungen und industrielle Spezialanwendungen. Die Upper-Fir-Lagerstätte ist durch historische Bohrungen untersucht. Im Juli 2026 startete ein neues metallurgisches Testprogramm zur Weiterentwicklung der Gewinnung von Konzentraten und separaten Metalloxiden. Im Oktober gab das Unternehmen eine aktualisierte Wirtschaftlichkeitsuntersuchung in Auftrag. Außerdem beteiligt sich Capacitor Metals am europäischen Forschungsprojekt BLOOM zur Aufbereitung kritischer Rohstoffe.

CE Critical Elements Lithium LITHIUM UND TANTAL AUS QUÉBEC

Critical Elements Lithium verfügt mit dem Rose-Lithium-Tantal-Projekt in Québec bereits über eine Bergbaulizenz und wesentliche umweltrechtliche Genehmigungen. Das Unternehmen arbeitet an Finanzierung und technischer Umsetzung. Die benachbarte Entdeckung Rose West bietet ergänzendes Explorationspotenzial. Ein rund 10.000 Meter umfassendes Bohrprogramm lieferte 2026 weitere Ergebnisse zu lithium- und tantalhaltigen Pegmatitkörpern. Im September wurde Rose zudem in eine kanadische Initiative zur Ansprache internationaler Investoren aufgenommen. Welche Schritte zur endgültigen Investitionsentscheidung noch fehlen, können Anleger direkt erfragen.

NN North American Niobium & Critical Minerals STRATEGISCHE METALLE FÜR NORDAMERIKA

North American Niobium & Critical Minerals exploriert Niob und Seltene Erden in Québec. Die Metalle spielen für Hochleistungswerkstoffe, Elektromotoren und Verteidigungstechnologien eine wichtige Rolle. Das Projektportfolio umfasst unter anderem Seigneurie, Bardy und Blanchette. 2026 wurden mehrere Bohrprogramme durchgeführt, die Hinweise auf Pegmatitsysteme sowie Niob- und Seltenerdmineralisierungen lieferten. Mitte Oktober identifizierten geophysikalische Untersuchungen auf Bardy SE weitere Explorationsziele. Damit eröffnen sich spannende Fragen nach den nächsten Bohrprioritäten und der strategischen Positionierung.

Quelle: https://www.rohstoffmesse-muenchen.de/

Netzwerken lohnt sich - und wird sogar belohnt!

Diese fünf Unternehmen sind nur ein kleiner Ausschnitt des umfangreichen Messeprogramms. Nutzen Sie die Gelegenheit, mit Unternehmenschefs und Branchenexperten persönlich ins Gespräch zu kommen, neue Investmentideen zu entdecken und sich ein eigenes Bild von den Chancen am Rohstoffmarkt zu machen.

SICHERN SIE SICH IHRE UNZE SILBER 1. Kostenlos für die Messe registrieren. 2. Über den Meeting-Planer mindestens 15 Managementgespräche vereinbaren. 3. Gespräche während der Messe erfolgreich durchführen und nach Überprüfung die Unze Silber erhalten.

Registrieren Sie sich für den offiziellen Meeting-Planer unter folgendem Link: SIGN UP

Der Eintritt zur Rohstoffmesse ist kostenlos. Die verfügbaren Gesprächstermine sind jedoch begrenzt - eine frühzeitige Anmeldung lohnt sich.

Kostenlose Eintrittskarten: https://www.rohstoffmesse-muenchen.de/

Management-Meetings buchen: https://app.simple-conference.com/conferences/munich-mining-conference-2026/register/attendee

Viele Grüße vom Orga Team der

Rohstoffmesse München 2026

Die Michael Türk Finanzinformationsdienstleistung als Veranstalter erhält für die Messeteilnahme von den genannten Unternehmen eine finanzielle Vergütung, wodurch ein eindeutiger und konkreter Interessenskonflikt besteht, auf diesen hiermit hingewiesen wird.

Hinweis/Anzeige: Keine Anlageberatung. Aktien sind volatil; Totalverlust möglich. Etwaige Interessenkonflikte beachten.

Enthaltene Werte: CA22675W1077,CA26925V1085,CA01169F1018,CA65704Y1079