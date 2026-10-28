Le 28 octobre/October 2026The common shares of Way of Will Inc. will be delisted from the CSE at market close today, October 28, 2026.Way of Will Inc. is currently suspended. See Bulletin 2022-0904.___________________________Les actions ordinaires de Way of Will Inc. seront retirées de la cote du CSE à la fermeture du marché aujourd'hui, le 28 octobre 2026.Way of Will Inc. est actuellement suspendue. Voir le Bulletin 2022-0904.Date: Market Close/Clôture du marchés le 28 OCT 2026Symbol(s)/Symbole(s): WAYIf you have any questions or require further information, please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.