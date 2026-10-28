Bern - Die Ruag MRO Holding hat Patrick Fetzer zum neuen CEO ernannt. Er übernimmt die Position per 1. Januar 2027 von Oliver Müller, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Fetzer bringe über 30 Jahre internationale Industrieerfahrung sowie langjährige Führungserfahrung im Energie- und Technologiesektor mit, schrieb die Ruag MRO Holding am Mittwoch. Aktuell ist er als Global Transformation Executive bei Swisslog tätig. Patrick Fetzer erklärte, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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