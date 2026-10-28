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SMT Scharf AG passt Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an und treibt strategische Initiativen konsequent voran



28.10.2026 / 16:41 CET/CEST

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SMT Scharf AG passt Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an und treibt strategische Initiativen konsequent voran Vorläufiger Konzernumsatz in 9M 2026 bei 51,5 Mio. EUR (9M/2025: 70,9 Mio. EUR)

Operatives Ergebnis (EBIT) von 0,0 Mio. EUR (9M/2025: 2,4 Mio. EUR)

Strategische Initiativen mit Ausbau des Produktportfolios in der Elektromobilität, Ausweitung der internationalen Vertriebsaktivitäten und Reorganisationsmaßnahmen werden konsequent fortgeführt

Angepasste Prognose 2026: Konzernumsatz zwischen 75 Mio. EUR und 85 Mio. EUR sowie operatives Ergebnis (EBIT) zwischen -0,5 Mio. EUR und -1,5 Mio. EUR erwartet Hamm, 28. Oktober 2026 - Die SMT Scharf AG (WKN A3DRAE; ISIN DE000A3DRAE2), ein weltweit führender Anbieter für kundenindividuelle Transportlösungen und Logistiksysteme für den Untertagebergbau, hat nach vorläufigen Zahlen in den ersten neun Monaten 2026 einen Konzernumsatz von 51,5 Mio. EUR (9M/2025: 70,9 Mio. EUR) und ein operatives Ergebnis (EBIT) von 0,0 Mio. EUR (9M/2025: 2,4 Mio. EUR) erzielt. Belastet wurde die Entwicklung vor allem durch eine eingetrübte Investitionsbereitschaft in den relevanten Absatzmärkten im Kohlebergbau und der Tunnellogistik, was zu einem deutlichen Rückgang des Neuanlagengeschäfts gegenüber dem Vorjahreszeitraum führte. Neben fehlenden Deckungsbeiträgen infolge geringerer Umsätze belastete im dritten Quartal die unerwartete Beendigung eines Tunnelprojekts im Mittleren Osten das Ergebnis. Hieraus entstanden einmalige Aufwendungen aus der Bildung von Rückstellungen in Höhe von 0,6 Mio. EUR. Vor diesem Hintergrund und in der Erwartung einer weiterhin verhaltenen Investitionsbereitschaft im vierten Quartal passt der Vorstand die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an und rechnet nunmehr mit einem Konzernumsatz zwischen 75 Mio. EUR und 85 Mio. EUR. Zuvor war ein Umsatz von 95 Mio. EUR bis 115 Mio. EUR erwartet worden. Daneben wird nun mit einem EBIT zwischen -0,5 Mio. EUR und -1,5 Mio. EUR gerechnet, nachdem bisher ein EBIT im Korridor von 1 Mio. EUR bis 2 Mio. EUR prognostiziert worden war. Longjiao Wang, CEO der SMT Scharf AG, kommentiert: "Wir fokussieren uns weiter darauf, die verabschiedete Strategie konsequent umzusetzen und unser Geschäft mit einem erweiterten Produktportfolio auszubauen. Dazu setzen wir auf eine effiziente Konzernorganisation und auf gezielte Vertriebskooperationen, beispielsweise mit der CFH Group in Kasachstan und Südafrika. Ebenso entwickeln wir mit ausgewählten Partnern unser Produktportfolio im Bereich Elektromobilität konsequent weiter. So konnten wir beispielsweise für unser 19-Sitzer-Personenfahrzeug und das 8-Tonnen-Materialtransportfahrzeug bereits die MA-Zertifizierung in China für den sicheren Einsatz in potenziell explosionsgefährdeten Bereichen unter Tage erhalten. Auch wenn die verhaltene Investitionsbereitschaft im Markt für Bergbauausrüstung kurzfristig unser Geschäft belastet, sehen wir mittel- und langfristig attraktive Geschäftsaussichten für den SMT Scharf Konzern." Der vollständige Quartalsbericht zum 30. September 2026 wird am 29. Oktober 2026 veröffentlicht.





Unternehmensprofil Die SMT Scharf Gruppe entwickelt, baut und wartet Transportausrüstungen für den Bergbau unter Tage sowie für Tunnelbaustellen. Hauptprodukt sind entgleisungssichere Bahnsysteme, die weltweit vor allem in Steinkohlebergwerken sowie beim Abbau von Gold, Platin und anderen Erzen unter Tage eingesetzt werden. Sie transportieren dort Material und Personal bis zu einer Nutzlast von 48 Tonnen auf Strecken mit Steigungen bis zu 35 Grad. Daneben beliefert SMT Scharf den Bergbau mit Sesselliften. Zudem gehören seit 2018 gummibereifte Diesel- und Elektrofahrzeuge für den Berg- und Tunnelbau, darunter Fahrlader, Scherenarbeitsbühnen oder Untertage-LKWs, zum vielfältigen Portfolio von SMT Scharf. Im Zuge der weiteren Diversifizierung des Geschäfts wird die Entwicklung und Herstellung elektrobetriebener Transportlösungen vorangetrieben. Insgesamt verfügt die SMT Scharf Gruppe über eigene Gesellschaften in sieben Ländern sowie weltweite Handelsvertretungen. Weitere Informationen zur SMT Scharf Gruppe finden Sie online unter www.smtscharf.com.





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