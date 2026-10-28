Im dritten Quartal verdreifachte sich der Auftragseingang von 20,9 auf 65,8 Mrd. SEK. Gripen-Kampfjets, GlobalEye-Aufklärer und Systeme für deutsche Fregatten trieben den Auftragsbestand auf 364,2 Mrd. SEK. Der Umsatz wuchs organisch um 30,6 % auf 20,6 Mrd. SEK, der operative Gewinn um 42 % auf 1,95 Mrd. SEK. Die EBIT-Marge stieg von 8,7 auf 9,5 %. Der operative Cashflow erreichte 6,8 Mrd. SEK. Das schafft Spielraum für den Ausbau der Produktionskapazitäten, der die Auslieferungen beschleunigen soll.
Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 44.
Schlaglichter dieser Ausgabe:
Freundlicher Jahresabschluss?
Gold: Nicht nur der starke Dollar drückt
Britischer IT-Dienstleister mit erheblichem Potenzial
Unter der Lupe: Neuer Blick auf die großen Kabelhersteller nach dem KI-Abverkauf
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