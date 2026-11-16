Europas politische Landschaft hat sich grundlegend gewandelt. Angesichts geopolitischer Spannungen fließen weiterhin Rekordsummen in die Modernisierung der Streitkräfte, die Verteidigungsetats erreichen historische Höchststände. Doch die Debatte über neue Kampfjets und Waffensysteme greift zu kurz. Moderne Armeen verlangen nach hochkomplexer Elektronik, digitaler Sensorik und vor allem nach krisensicheren Lieferketten für kritische Metalle. Während Rüstungskonzerne volle Auftragsbücher vermelden, zeigt der Blick hinter die Kulissen, dass die wahre Schwachstelle am Anfang der Wertschöpfungskette liegt. Wer die technologische Souveränität Europas und die unverzichtbare Rohstoffbasis verstehen will, muss den gesamten Rüstungszyklus betrachten.Den vollständigen Artikel lesen ...
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