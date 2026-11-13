Almonty Industries hat im dritten Quartal 2026 einen wichtigen Meilenstein erreicht. Mit der südkoreanischen Sangdong-Mine ging eines der bedeutendsten Wolframprojekte außerhalb Chinas in den kommerziellen Betrieb. Gleichzeitig profitiert das Unternehmen von der geradezu explosionsartigen Preisentwicklung bei Wolfram. Die soeben veröffentlichten Quartalszahlen zeigen deshalb ein kräftiges Umsatzwachstum und den Sprung in die operative Profitabilität.Allerdings hat der Hund doch ein paar Flöhe, die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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