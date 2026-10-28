EQS Stimmrechtsmitteilung: CANCOM SE
Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien
1. Angaben zum Emittenten
2. Namen der Tochterunternehmen oder Dritte/n
mit 3% oder mehr Aktien, wenn abweichend von 1.
3. Datum der Schwellenberührung
4. Aktienanteil
5. Einzelheiten
28.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CANCOM SE
|Erika-Mann-Straße 69
|80636 München
|Deutschland
|Internet:
|http://www.cancom.de
|LEI Code:
|391200T4AUN1BPBXAO14
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2423766 28.10.2026 CET/CEST