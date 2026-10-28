Bern - Die Gewerbekammer des Schweizerischen Gewerbeverbands sgv lehnt die unbefristete Erhöhung der Mehrwertsteuer zur Finanzierung der 13. AHV-Rente ab. Für die Kammermitglieder ist klar: Die Finanzierung ist eine Scheinlösung und geht zulasten der KMU und der Bevölkerung. Damit wird eine rote Linie überschritten. Die Gewerkschaften versprachen im Abstimmungskampf, die 13. AHV-Rente sei problemlos finanzierbar und die Belastung werde nicht steigen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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