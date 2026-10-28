New York - Die US-Börsen haben am Mittwoch zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 52.475 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,2 Prozent im Vergleich zum Handelstag am Vortag.



Der Nasdaq 100 ging bei 29.813 Punkten 0,6 Prozent höher aus dem Handel, während der breiter aufgestellte S&P 500 den Tag mit 7.744 Punkten 0,3 Prozent im Plus beendete.



Die Fed hatte ihren Leitzins zuvor unverändert gelassen, der Zielkorridor bleibt bei 3,75 bis 4,00 Prozent. "Die Fed hält ihren Leitzins mit einem falkenhaften Wortlaut konstant", sagte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. "Dabei dürfte eine zentrale Rolle spielen, dass bislang keine klaren Überwälzungen der hohen Spritpreise auf weitere Güter auszumachen waren." Auch die in der kommenden Woche anstehenden US-Zwischenwahlen dürften die Entscheidung beeinflusst haben, schließlich gilt die Fed als politisch neutral. "Eine Zinsanhebung hätte als Signal gegen den US-Präsidenten Donald Trump verstanden werden können", so Gitzel.



"Auch wenn die Fed auf ihrer Oktober-Sitzung den Leitzins konstant hielt, im Dezember, wenn die Währungshüter das nächste Mal tagen, wird es zu einer neuerlichen Zinsanhebung kommen", fügte der Ökonom hinzu. "Das Statement lässt keine andere Schlussfolgerung zu: Die Fed betont, dass die wirtschaftliche Aktivität sich kräftig ausweiten würde. Während die Unsicherheit - unter anderem aufgrund geopolitischer Entwicklungen - weiterhin hoch bliebe, würden sich die inländischen Ausgaben als widerstandsfähig erweisen. Die Inflation bleibe weiterhin hoch."



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochabend stärker: Ein Euro kostete 1,1160 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8961 Euro zu haben.



Der Goldpreis konnte profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 4.073 US-Dollar gezahlt (+0,2 Prozent). Das entspricht einem Preis von 117,34 Euro pro Gramm.



Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 21 Uhr deutscher Zeit 115,10 US-Dollar; das waren 1,1 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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