Washington - Nach der ersten Zinserhöhung seit Jahren Mitte September behält die US-Notenbank den Leitzins bei. Die Zinsspanne bleibt damit bei 3,75 bis 4,00 Prozent, wie der Zentralbankrat der Federal Reserve (Fed) in Washington mitteilte. Eine grosse Mehrheit von Volkswirten hatte eine Zinspause erwartet - die Überraschung verkündete Fed-Chef Kevin Warsh erst auf einer Pressekonferenz. Er kündigte Sitzungen an, bei denen der Zentralbankrat nicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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