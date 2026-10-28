Greenland Resources (TSX:MOLY OTCQX:GRLRF FSE:M0LY) freut sich, ein Update zur potenziellen Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von 50 Millionen Euro zu geben, die bereits am 27. April angekündigt wurde und möglicherweise das EIC-STEP-Programm des Europäischen Innovationsrats sowie einen Investor aus der Branche umfasst. Der Due-Diligence-Prozess des EIC-Fonds schreitet voran, und parallel dazu laufen die Verhandlungen mit den beteiligten Parteien. Wie bereits angekündigt, hat das Unternehmen die ersten Phasen des Programms bereits abgeschlossen: die Eignungsprüfung, einschließlich des Erhalts des Sovereignty-STEP-Siegels für herausragende Projektqualität, sowie die Empfehlung der Jury bezüglich einer möglichen Investition durch den EIC-Fonds.

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Die Finanzierung steht weiterhin unter dem Vorbehalt der endgültigen Entscheidung des EIC-Fonds und der Ausarbeitung der endgültigen Vertragsunterlagen mit den anderen Parteien. Das Unternehmen wird gegebenenfalls weitere Informationen bereitstellen.

Über Greenland Resources A/S

Greenland Resources ist ein börsennotiertes kanadisch-grönländisches Unternehmen, das Malmbjerg erschließt, eine erstklassige Primär-Molybdänlagerstätte vom Climax-Typ in der Nähe der Küste im östlichen Zentralgrönland. Das Projekt verfügt über eine von Tetra Tech erstellte endgültige Machbarkeitsstudie gemäß NI 43-101, eine 30-jährige Lizenz zur Gewinnung von Molybdän und Magnesium, ein umweltverträgliches Bergbaukonzept sowie verbindliche langfristige Abnahmevereinbarungen mit großen EU-Stahlproduzenten. Die nachgewiesenen und wahrscheinlichen Reserven belaufen sich auf insgesamt 245 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,176 MoS2, was 571 Millionen Pfund Molybdän entspricht. Da das hochgradige Molybdän in der ersten Hälfte der Lebensdauer der Mine abgebaut wird, beträgt die durchschnittliche Jahresproduktion in den Jahren eins bis zehn 32,8 Millionen Pfund Molybdänmetall pro Jahr bei einem durchschnittlichen Gehalt von 0,23 MoS2- dies entspricht etwa 25 des gesamten jährlichen Verbrauchs der EU und 100 des Verteidigungsbedarfs der EU. Das Unternehmen erhielt einen Zuschuss von der kanadischen Regierung und strebt an, Magnesium und Seltenerdelemente als Nebenprodukte in die Machbarkeitsstudie einzubeziehen. Weitere Informationen finden Sie unter www.greenlandresources.ca oder in den kanadischen Börsenunterlagen des Unternehmens www.sedarplus.com.

Am 3. Dezember 2025 stellte die Europäische Kommission RESourceEU vor und nannte das Malmbjerg-Projekt des Unternehmens in Grönland als vorrangiges EU-Projekt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" (auch als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet), die sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen beziehen und die aktuellen Erwartungen und Annahmen der Unternehmensleitung widerspiegeln. Oft, aber nicht immer, lassen sich zukunftsgerichtete Aussagen anhand der Verwendung von Wörtern wie "plant", "hofft", "erwartet", "wird erwartet", "Budget", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "geht davon aus" oder "glaubt" oder durch Varianten (einschließlich negativer Varianten) solcher Wörter und Ausdrücke gekennzeichnet oder besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "möglicherweise" oder "werden" erfolgen, eintreten oder erreicht werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die derzeitigen Einschätzungen der Unternehmensleitung wider und basieren auf Annahmen sowie Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, sind zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen in dieser Pressemitteilung beziehen sich unter anderem auf: die Fähigkeit, die Genehmigung für die EIC-STEP-Finanzierung und die Koinvestition durch private Investoren für einen Gesamterlös der Finanzierungsrunde in Höhe von 50 Millionen Euro zu erhalten; sowie auf die Ziele, Vorgaben oder Zukunftspläne des Unternehmens.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen spiegeln die aktuellen Einschätzungen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider und beruhen zwangsläufig auf einer Reihe von Annahmen, die zwar vom Unternehmen als angemessen erachtet werden, jedoch naturgemäß erheblichen operativen, geschäftlichen, wirtschaftlichen und regulatorischen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Zu diesen Annahmen gehören: die Fähigkeit, die Genehmigung für die EIC-STEP-Finanzierung zu erhalten und die Zustimmung der Co-Investoren für eine Finanzierungsrunde in Höhe von 50 Millionen Euro zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt zu erhalten; die künftig geplanten Entwicklungs- und sonstigen Aktivitäten im Rahmen des Projekts; der geplante Energiebedarf des Projekts; die rechtzeitige Erlangung der Genehmigungen für das Projekt; keine nachteiligen Änderungen am geplanten Betrieb des Projekts; weiterhin gute Beziehungen zu den lokalen Gemeinden; das Fortbestehen der aktuellen EU-Initiativen und anderer Initiativen auch in Zukunft; die erwartete Nachfrage nach Molybdän in der EU und im Ausland, einschließlich seitens Unternehmen, die Interesse am Kauf von Molybdän bekundet haben; unsere Schätzungen der Mineralreserven und die ihnen zugrunde liegenden Annahmen, einschließlich der geotechnischen und metallurgischen Eigenschaften des Gesteins, die mit den Probenahmeergebnissen übereinstimmen, sowie der metallurgischen Leistung; die Menge des abzubauenden und aufzubereitenden Erzes; Erzgehalte und Ausbeuten; die angemessene Anwendung von Annahmen und Diskontsätzen in den technischen Studien; die geschätzte Bewertung und Erfolgswahrscheinlichkeit der Projekte des Unternehmens, einschließlich des Molybdänprojekts Malmbjerg; dass die Molybdänpreise auf dem geschätzten Niveau bleiben; dass die Wechselkurse auf dem geschätzten Niveau bleiben; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln für die Projekte des Unternehmens zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt; Schätzungen zu Stilllegung und Rekultivierung; Schätzungen der Mineralreserven und -ressourcen sowie die Annahmen, auf denen diese beruhen; Preise für Energie, Arbeitskräfte, Materialien, Lieferungen und Dienstleistungen (einschließlich Transport); keine arbeitsbedingten Störungen; keine ungeplanten Verzögerungen oder Unterbrechungen bei den geplanten Bau- und Produktionsarbeiten; alle erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen und behördlichen Zulassungen werden rechtzeitig oder überhaupt erteilt; sowie die Fähigkeit, Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften einzuhalten. Die vorstehende Liste von Annahmen ist nicht erschöpfend.

Das Unternehmen weist den Leser darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen oder den in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen, und dass das Unternehmen Annahmen und Schätzungen auf der Grundlage vieler dieser Faktoren oder in Bezug auf diese getroffen hat. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: die anhaltende Akzeptanz der Ergebnisse der SIA (Social Impact Assessment, Sozialverträglichkeitsprüfung) und der EIA (Environmental Impact Assessment, Umweltverträglichkeitsprüfung); die positive Unterstützung der lokalen Bevölkerung für die Entwicklung des Projekts; die prognostizierte Nachfrage nach Molybdän sowohl in der EU als auch anderswo, einschließlich durch Unternehmen, die Interesse am Kauf von Molybdän bekundet haben; die aktuellen Initiativen und Programme zur Ressourcenerschließung in der EU und im Ausland; die prognostizierte und tatsächliche Lage der Lieferketten, des Arbeitsmarktes, der Währungs- und Rohstoffpreise, der Zinssätze und der Inflation; die prognostizierte und tatsächliche Lage der globalen und kanadischen Kapitalmärkte, Schwankungen der Molybdän- und Rohstoffpreise; Schwankungen der Preise für Energieträger, Arbeitskräfte, Materialien, Lieferungen und Dienstleistungen (einschließlich Transport); Schwankungen auf den Devisenmärkten (wie beispielsweise beim kanadischen Dollar gegenüber dem US-Dollar und gegenüber dem Euro); betriebliche Risiken und Gefahren, die mit dem Bergbaugeschäft verbunden sind (einschließlich Umweltunfälle und -gefahren, Arbeitsunfälle, Ausfälle von Anlagen, ungewöhnliche oder unerwartete geologische oder strukturelle Formationen, Einstürze, Überschwemmungen und Unwetter); unzureichender Versicherungsschutz oder die Unmöglichkeit, einen Versicherungsschutz zur Abdeckung dieser Risiken und Gefahren zu erlangen; unsere Fähigkeit, alle erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen und behördlichen Zulassungen rechtzeitig zu erhalten; Änderungen von Gesetzen, Vorschriften und behördlichen Praktiken in Grönland, einschließlich Umwelt-, Export- und Importgesetzen und -vorschriften; gesetzliche Beschränkungen im Zusammenhang mit dem Bergbau; Risiken im Zusammenhang mit Enteignungen; verstärkter Wettbewerb in der Bergbauindustrie um Ausrüstung und qualifiziertes Personal; die Verfügbarkeit von zusätzlichem Kapital; Eigentumsfragen sowie die zusätzlichen Risiken, die in unseren bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden auf SEDAR+ in Kanada eingereichten Unterlagen aufgeführt sind (verfügbar unter www.sedarplus.ca). Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht den Erwartungen, Schätzungen, Beschreibungen oder Absichten entsprechen. Anleger werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Mitteilung, und sofern nicht durch geltende Wertpapiervorschriften vorgeschrieben, beabsichtigt das Unternehmen nicht, die zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, und übernimmt diesbezüglich auch keine Verpflichtung. Weder die Toronto Stock Exchange noch deren Regulierungsdienstleister übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit dieser Pressemitteilung. Keine Börse, Wertpapieraufsichtsbehörde oder sonstige Regulierungsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.

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Keith Minty, P.Eng, MBA, Engineering and Project Management

Jim Steel, P.Geo, MBA, Explorations- und Bergbaugeologie

Nauja Bianco, M.Pol.Sci., Öffentlichkeitsarbeit

Gary Anstey, Investorenbeziehungen

Eric Grossman, CPA, CGA, Chief Financial Officer

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