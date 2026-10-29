München (ots) -Dieser Basketball-Mittwoch hat es aus deutscher Sicht in sich! ALBA Berlin legt nach 13-Punkte-Rückstand am 3. Spieltag der Basketball Champions League gegen Surne Bilbao im 3. Viertel eine furiose Aufholjagd hin und gewinnt den Heim-Krimi mit 103:100. Mittendrin als Matchwinner mit perfekter Field-Goal-Quote: Brandon Angel mit 24 Punkten und 10/10 aus dem Feld. Mit dem Sieg stehen die Berliner in der Tabelle der Gruppe G ganz oben, gefolgt von Bilbao. Am Dienstag, 10. November, ab 19.50 Uhr gibt es live bei MagentaSport das Rematch in Bilbao.Einen glanzvollen europäischen Abend erwischten im EuroCup auch die NINERS Chemnitz, die am 5. Spieltag Titelverteidiger Cosea JL Bourg-en-Bresse mit 96:77 abfertigen. Trainer Rodrigo Pastore freut sich über die gelungene Reaktion seines Teams nach dem 88:98 in der Bundesliga in Würzburg und hebt besonders Ben Burnham heraus, dem mit 22 Punkten und 11 Rebounds ein Double-Double gelingt: "Er ist ein großartiger Spieler, der eine große Zukunft vor sich hat. Aber was ich an ihm am meisten bewundere, ist seine Arbeitseinstellung. Er kommt jeden Tag ins Training, verbessert sich stetig. Es ist erschreckend, daran zu denken, wie gut dieser Kerl in 2 bis 3 Jahren sein kann."Vieles richtig machte lange Zeit auch Rostock bei Derthona Tortona und führte vor dem letzten Viertel noch 70:57, gibt dann mit einem 13:29-Viertel das Spiel aber komplett aus der Hand. Trainer Przemyslaw Frasunkiewicz ärgert sich: "Ich bin zufrieden, dass wir gegen Ende fokussiert geblieben sind und versucht haben, zu gewinnen. Aber insgesamt haben uns 4 Minuten den Sieg gekostet."In der EuroLeague muss Bundestrainer Alex Mumbru mit Virtus Bologna gegen Zalgiris Kaunas eine 74:91-Niederlage einstecken. Welt- und Europameister Maodo Lo trägt mit nur 3 Punkten seinen bescheidenen Anteil zum Sieg der Litauer bei.Gelingt den Bayern am morgigen Donnerstag in Belgrad die Wiedergutmachung? Am Dienstagabend musste der FC Bayern gegen den FC Barcelona eine bittere 84:88-Niederlage einstecken. Im Podcast BasketballDeutschland hinterfragt MagentaSport-Experte Per Günther das System von Bayern-Coach Anton Gavel: "Nicht alle Trainer versuchen, ein - zumindest für die EuroLeague - recht einzigartiges Defensivkonzept auf die Beine zu stellen. Und das mit Spielern, die es noch nicht besonders gut kennen, oder mit vielen Spielern, die Zeit brauchen." Am Donnerstag, live ab 19.45 Uhr bei MagentaSport, steht für die Münchner der Trip zu Roter Stern Belgrad an. Trotz vier Auswärtsspielen in Folge ist Günther vorsichtig optimistisch: "Wenn es bei dir irgendwann klickt, kannst du heiß laufen und einen Abschnitt haben, in dem du ein paar Spiele hintereinander gewinnst. Du schaust auf den Spielplan und siehst Roter Stern, Villeurbanne, Valencia und Zalgiris. Keine dieser Mannschaften läuft völlig ruckelfrei. Bei allen wärst du theoretisch nicht überrascht, wenn die Bayern das Spiel gewinnen."Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen vom 8. Spieltag in der EuroLeague, zudem auch die deutschen Teams im EuroCup und der Basketball Champions League. Bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Weiter geht es mit Basketball bei MagentaSport am morgigen Donnerstag: Live bei MagentaSport tritt ab 19.45 Uhr der FC Bayern München bei Roter Stern Belgrad an.Basketball Champions League (BCL) | 3. SpieltagALBA Berlin - Surne Bilbao 103:100 | Aufholjagd im 3. Viertel: ALBA sticht Surne ausLink zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=eHdTTEtsRmE4bWpUb0xtSnFZRTJnQysyTVFxY0F5T25sZjdwaU9KWHljWT0=Ganz stark! Nach 48:61-Rückstand kämpft sich ALBA im 3. Viertel mit einem 26:11-Run in Führung - und bringt diese im Schlussviertel über die Zeit! Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=QTJVbFBWWkJ6WnRHb0JnTWxuNWlidUhKK2lIa2pNa0hCRTBGbnBwT1B0QT0=Super Auftritt von Brandon Angel! Mit 24 Punkten und perfekter 10/10-Feldwurfquote, 4 Rebounds und 2 Assists ist der 25-Jährige maßgeblich an der Berliner Aufholjagd beteiligt! Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=UmN5ZTIxZEFHeXYvRmN1ZnpJbVZTbzBzSEkrMDh3M0lzbEVuM0NteUxjcz0=RASTA Vechta - Hapoel Maoz Daniel Holon 81:88 | Vechta mit HeimniederlageLink zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=TkV2Vm9FY0xDZ3ZsT3d2Mm5EWVZKbWFrV1pHRnpLNTRHV080MHpCQmJWbz0=Auf den Routinier ist Verlass! Trotz der Niederlage steuert Tibor Pleiß 9 Punkte bei. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=cWMvdUQ1UGQrMXlJaHlRa29oU1hMdnVPcGJuWGxxN2x0NmtiQUQyd0lKYz0=EuroCup | 5. SpieltagNINERS Chemnitz - Cosea JL Bourg-en-Bresse 96:77 | Chemnitz lässt Titelverteidiger keine Chance: "Heute waren es wahrscheinlich zwei Schritte nach vorn"Link zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=S1ZacXgvN0xZcVB0NWFXK1N1YmlMcjdIL2lQZFNielNEQ3U1d0cvQmd2Yz0=Double-Double! Mit 22 Punkten, 11 Rebounds und einem Assist lässt Ben Burnham gegen Titelverteidiger Bourg-en-Bresse die Muskeln spielen! Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=anlYK2VNQitJcXRHQzR2UU02YS9zeVNMQ2NKWVd4WHZzVjc4WjNmTi93VT0=Ben Burnham, "Player of the Game" für Chemnitz: "Ich weiß nicht, ob es perfekt war. Aber es ist definitiv ein großartiger Abend, ein guter Teamsieg. Es tut immer gut, mit 20 Punkten Vorsprung zu gewinnen."... was genau ihm an der Performance gefallen hat: "Der Fight und die defensive Ausführung, was wir machen wollen. Wir haben uns gut an den Gameplan gehalten. Wir sind großartig mit Intensität rausgekommen. Manchmal tun wir uns im 3. Viertel schwer. In der Halbzeit haben wir zusammengesessen und gesagt: Wir müssen ihnen auf die Fresse hauen. Wir hatten eine gute 1. Hälfte. Wir müssen ihnen jetzt auf die Fresse hauen. Und das haben wir gemacht."... über seine Performance: "Du musst einfach weitermachen, die Shots nehmen, bei denen zu zuversichtlich bist und die du jeden Tag trainierst. Sogar Nighael [Ceaser] hat mir Assists gegeben und mich in gute Positionen gebracht. Das hilft auch, wenn deine Teamkollegen dich finden."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=SHlLaWFMcU9CWjJ6TDBSdkVUbUlPNkNGK0oxbDNobW5tR3gvS3FMVHRFUT0=Darion Atkins, Spieler Chemnitz, 9 Punkte, 4 Rebounds und ein Assist gegen Bourg-en-Bresse: "Unsere Energie hat mir besonders gefallen und die Antwort darauf, wie wir in Würzburg gespielt haben. Wir sind rausgekommen, hatten viel Energie. Wir haben zusammengehalten, haben auf die richtige Art und Weise gespielt, uns den Ball geteilt. Defensiv war unsere Energie und Intensität unvergleichlich. Wenn wir uns daran halten, haben wir offensiv den Flow. Ich bin stolz auf unsere Jungs."... über seine Performance und dass Trainer Rodrigo Pastore ihn diesmal ein bisschen anders einsetzen wollte: "Das bedeutet viel. Das hat sich lange angedeutet. Die Leute haben auf mich gewartet - und ich eigentlich auch. Ich habe für mich gemacht, was ich machen muss. Ich bin froh, zurück zu sein und froh, Teil dieses Sieges zu sein. Das bedeutet mir viel, mit allen auf dem Court zu stehen, hier vor den Fans, die Energie zu spüren, und nach dem letzten Spiel den Sieg zu holen."... wann sie auch in der BBL ins Rollen kommen: "Am Samstag geht's los! Von da aus wollen wir weitermachen. Jeder schaut sich um und stellt so viele Fragen: Können wir auch in der BBL loslegen? Natürlich! Manche Dinge laufen nicht so, wie die Leute es erwarten. Man muss dem Prozess vertrauen."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=N2xjN3I1WTlOeWZIeFlMSGlrTGRMU25IS2tJUENBakVhb25UbzY4MjhBWT0=Rodrigo Pastore, Trainer Chemnitz: "Ich bin sehr zufrieden. Eigentlich war es sogar die Reaktion, die ich von dieser Gruppe erwartet habe. Jetzt, wo wir drei Monate zusammen sind, lernen wir aus unseren Fehlern. Wir haben am Montag einen Schritt zurück gemacht [88:98 am 6. BBL-Spieltag in Würzburg, Anm.d.Red.]. Heute waren es wahrscheinlich zwei Schritte nach vorn, gegen den aktuellen EuroCup-Sieger."... was ihm an der Performance am besten gefallen hat: "Der Zusammenhalt. Und die Intensität, die wir ungefähr 35 Minuten lang hatten: Team-Mentalität, wir hatten Guys, die rein- und rausgekommen sind, positiv geblieben sind, sich gegenseitig geholfen haben, die Kommunikation in der Defense. Der Extrapass in der Offensive. Wir haben gut 38 Minuten gut auf den Ball aufgepasst. Die letzten 2-3 Minuten gab es ein paar unerzwungene Fehler. Das müssen wir abstellen. Aber das ist wesentlich einfacher, wenn du 20 Punkte vor bist."... über das Double-Double von Ben Burnham: "Wenn man bedenkt, dass er vor einem Jahr ProA [2. Basketball-Bundesliga, Anm.d.Red.] gespielt hat, lässt er diesen Übergang von ProA zum EuroCup sehr einfach aussehen. Ich kann garantieren, dass es das nicht ist. Er ist ein großartiger Spieler, der eine große Zukunft vor sich hat. Aber was ich an ihm am meisten bewundere, ist seine Arbeitseinstellung. Er kommt jeden Tag ins Training, verbessert sich stetig. Es ist erschreckend, daran zu denken, wie gut dieser Kerl in 2 bis 3 Jahren sein kann."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=TGxZbmxzNzB1TDR5R2hLVXlVNGN3ODF1eHZwNk1YeGcwQXRLVHhQNXovMD0=Baglietto Derthona Tortona - Rostock Seawolves 86:83 | Rostock macht drei Viertel alles richtig - und fällt dann auseinander: "4 Minuten haben uns den Sieg gekostet"Link zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=Z3Y5dW5XbFNqU3REOVo2NkF5MUxvalNsaURFNEJJUTRSbnBRUWNDYURkWT0=Przemyslaw Frasunkiewicz, darüber, was im letzten Viertel (13:29) gefehlt hat: "Shots! Wir hatten keine Shots. Wir haben mit 10 Punkten Vorsprung geführt. Wir haben uns ordentliche Gelegenheiten erarbeitet, konnten sie aber nicht verwerten. Wir haben auch defensiv einige komische Dinge defensiv gemacht, wir foulen zu hart. Ich bin zufrieden, dass wir gegen Ende fokussiert geblieben sind und versucht haben, zu gewinnen. Aber insgesamt haben uns 4 Minuten den Sieg gekostet. Glückwunsch an Tortona für ein sehr gutes Spiel."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=S0V4dFJDL1drUjFjQUZSQytrWmFXME0rYk1RYWRrRjJ0dUJHclNEdlVvWT0=EuroLeague | 8. SpieltagVirtus Bologna - Zalgiris Kaunas 74:91 | Nach Siegesserie: Zweite Pleite in Folge für Bundestrainer Mumbru und Bologna, Maodo Lo bleibt mit 3 Punkten blassLink zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=SVhqVFhPQ2gyQlQybjBEVVJDZVZCVEE1djFPWlRNTXY3MWE0YmoyWno0WT0=Alex Mumbru, Trainer Bologna und Bundestrainer: "Wir verstehen das Spiel nicht, nicht in den ersten Minuten. Auch nicht zu Beginn des 3. Viertels. Da haben wir nicht mir derselben Intensität wie sie gespielt."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=U1VOMENCMUxUY0YrQUFNNDFOSnJWdUZXMWQ1U1c2Q0ZTN2dXNkV2dCtuTT0=Hapoel Tel Aviv - Anadolu Efes 118:88 | Hapoel-Gala in BotevgradLink zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=V2I5UnRoYkhqRU1UcG9lckdXQ25QejVJTXZOcW5DUmtXbk04RXVWR2ljRT0=Sahnetag! Antonio Blakeney glänzt gegen Efes mit 35 Punkten, 3 Rebounds und einem Assist! Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=dVh2akp6UHpleUQwdUJneS9LTHAyc3h0ZUNnWXlQd2doNVlFRUJVNTYyZz0=Podcast BasketballDeutschland: Per Günther sieht große Fragezeichen mit Blick auf Gavels System - trotzdem leichter Optimismus für die nächsten SpieleAm Dienstag musste der FC Bayern mit einem 84:88 gegen Barcelona die nächste Niederlage einstecken und steht nach 8 Spieltagen bei einer Bilanz von 2:6 - inzwischen eine handfeste Ergebnis- und Findungskrise. Donnerstag, live ab 19.45 Uhr bei MagentaSport, steht die Auswärtspartie bei Roter Stern Belgrad an. In der neuesten Folge des Podcasts BasketballDeutschland haben sich Basti Ulrich und MagentaSport-Experte Per Günther ausführlich über die Probleme der Münchner unterhalten. Der Link zur aktuellen Ausgabe: https://www.youtube.com/watch?v=kXE7lpD0xN4Per Günther über ...... das komplizierte Defensivsystem von Bayern-Coach Anton Gavel und die mangelnde Trainingszeit: "Wir sind große Gavel-Fans, sind große Leibenath-Fans. Ich glaube, dieses Jahr ist eigentlich erst mal halb als Übergangsjahr geplant. Ich glaube nicht, dass das ein Leibenath-Kader ist, und ich glaube nicht, dass das zu 100 Prozent ein Gavel-Kader ist. Ich bin einfach überrascht, weil das, was versucht wird, für mich kompliziert ist. Ich wüsste nicht, was mich dazu veranlassen würde, es erst mal kompliziert zu versuchen. Ich glaube, dass die vielen verschiedenen Line-ups kompliziert sind. Ich glaube, dass das Defensivkonzept sehr kompliziert oder zumindest nicht einfach ist. Und ich glaube, dass diese unglaublich geringe Trainingszeit alles noch einmal viel komplizierter macht. Anton Gavel sagt natürlich sehr ehrenhaft: Alle anderen Mannschaften arbeiten mit genauso wenig Trainings- und Vorbereitungszeit. Das ist auch korrekt. Aber nicht alle Trainer versuchen, ein - zumindest für die EuroLeague - recht einzigartiges Defensivkonzept auf die Beine zu stellen. Und das mit Spielern, die es noch nicht besonders gut kennen, oder mit vielen Spielern, die Zeit brauchen."... fehlende Konstanz in den Line-ups der Münchner: "Ich würde die Dinge anders handhaben, weil ich mir denke: Aus Gavels Sicht wäre ich froh, wenn mir ein Spieler einmal zwei gute Spiele hintereinander geben würde - wie es beispielsweise Oscar da Silva getan hat. Dann war ich überrascht, dass er in den ersten 35 Minuten der Spieler mit den wenigsten Minuten war - nämlich mit zwei von 35 möglichen Minuten. Danach spielt er aber die Crunch-Time. Ich habe im EuroLeague-Kontext noch nie ein Spiel gesehen, in dem ich in den ersten Minuten überhaupt kein Gefühl dafür entwickeln konnte, wohin sich die Line-ups in den nächsten Minuten entwickeln."...die kommenden vier Auswärtstrips des FC Bayern: "Die Tür stand für mich noch nie weiter offen. Wenn es bei dir irgendwann klickt, kannst du heiß laufen und einen Abschnitt haben, in dem du ein paar Spiele hintereinander gewinnst. Du schaust auf den Spielplan und siehst Roter Stern, Villeurbanne, Valencia und Zalgiris. Keine dieser Mannschaften läuft völlig ruckelfrei. Bei allen wärst du theoretisch nicht überrascht, wenn die Bayern das Spiel gewinnen."Basketball bei MagentaSport und MagentaTVEuropas bester Basketball mit allen Spielen der EuroLeague. Dazu der BKT EuroCup, die Basketball Champions League und die Basketball Welt- und Europameisterschaften der Männer, Frauen sowie die U19 und U17-Weltmeisterschaften, weitere Topspiele der deutschen Nationalmannschaften sowie die 3x3 Welt- und Europameisterschaften und weitere 3x3 Top-Events der FIBA World Tour live.Basketball live bei MagentaSport und MagentaTV im ÜberblickEuroLeague | 9. SpieltagDonnerstag, 29.10.2026ab 19.45 Uhr: Roter Stern Belgrad - FC Bayern Münchenab 19.50 Uhr: Maccabi Tel Aviv - Paris Basketballab 20.30 Uhr: Real Madrid - Fenerbahce IstanbulFreitag, 30.10.2026ab 16.45 Uhr: Dubai Basketball - Hapoel Tel Avivab 18.15 Uhr: Anadolu Efes Istanbul - Panathinaikos Athenab 18.45 Uhr: Zalgiris Kaunas - Partizan Belgradab 19.45 Uhr: ASVEL Villeurbanne - Baskonia Vitoria-Gasteizab 20.00 Uhr: EuroLeague-Konferenz, Olympiakos Piräus - Armani Olimpia Mailandab 20.15 Uhr: FC Barcelona - Valencia Basket, Virtus Bologna - Besiktas IstanbulEuroCup | 6. SpieltagDienstag, 03.11.2026ab 18.50 Uhr: Buducnost Podgorica - NINERS Chemnitzab 19.15 Uhr: ratiopharm Ulm - Bahcesehir College IstanbulMittwoch, 04.11.2026ab 17.20 Uhr: Türk Telekom Ankara - Skyliners Frankfurtab 20.20 Uhr: Recoletas Salud San Pablo Burgos - Rostock SeawolvesBasketball Champions League (BCL) | 3. SpieltagMittwoch, 04.11.2026ab 19.50 Uhr: Telekom Baskets Bonn - Bnei Penlink HerzliyaPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6379874