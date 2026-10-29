Baloise Asset Management AG
/ Schlagwort(e): Immobilien
Medienmitteilung
Vier Immobilienanlagegefässe von Helvetia Baloise haben 2026 erneut am Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) teilgenommen und überzeugende Resultate erzielt. Drei Anlagegefässe wurden mit der Höchstbewertung von 5 Sternen ausgezeichnet. Alle vier Gefässe mit einem kumulierten Anlagevolumen von CHF 5.1 Mrd. wurden erneut mit einem Green-Star ausgezeichnet.
«Die diesjährigen GRESB-Ergebnisse zeigen, dass wir unsere Immobilienportfolios kontinuierlich weiterentwickeln und Nachhaltigkeitsaspekte in unsere Anlageprozesse integrieren. Die Resultate bestätigen unseren langfristigen Ansatz und schaffen Transparenz für unsere Investorinnen und Investoren», sagt Jean-Pierre Valenghi, Head Real Estate, Baloise Asset Management.
Immobilienanlagegefässe der Helvetia Baloise verbessern ihre GRESB-Ergebnisse
Der kotierte Wohnimmobilienfonds Helvetia (CH) Swiss Property Fund (HSPF)* verbesserte seinen GRESB-Score in diesem Jahr von 90 auf 93 von 100 Punkten und bestätigte seine Höchstbewertung von 5 Sternen. Auch der Baloise Swiss Property Fund (BSPF) steigerte sein GRESB-Ergebnis gegenüber dem Vorjahr von 80 auf 83 Punkte und erreichte 3 Sterne. Die Anlagegruppe Immobilien Schweiz der Helvetia Anlagestiftung* erhöhte ihren GRESB-Score von 89 auf 92 Punkte und erreichte damit erstmals die Höchstbewertung von 5 Sternen. Die Anlagegruppe Immobilien Romandie der Helvetia Anlagestiftung*, die von Edmond de Rothschild Real Estate Investment AG in Genf verwaltet wird, steigerte ihren Score von 90 auf 91 Punkte und bestätigte ihre Bewertung von 5 Sternen.
Die Resultate unterstreichen unseren Ansatz zur Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in das Immobilienmanagement sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung der Portfolios. Besonders positiv bewertet wurden die Anlagegefässe in den Bereichen Governance, Risikomanagement und Stakeholder Engagement. Ergänzend wirkten sich Fortschritte im Klimarisikomanagement und in der Transparenz der ESG-Daten positiv auf die Ergebnisse aus.
1 Der GRESB Score ist ein Wert von 0 bis maximal 100 Punkten und setzt sich aus der Gewichtung von unterschiedlichen Nachhaltigkeitskategorien zusammen.
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Der Baloise Swiss Property Fund / Helvetia (CH) Swiss Property Fund sind vertragliche Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art "Immobilienfonds". Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb oder für die Zeichnung von Fondsanteilen sind die aktuellen Prospekte mit integriertem Fondsvertrag und das jeweilige Basisinformationsblatt sowie der jeweils aktuelle Jahresbericht. Dieses Dokument stellt keinen Prospekt im Sinne von Artikel 35 des Finanzdienstleistungsgesetzes oder Artikel 27 ff. des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AG dar. Der jeweilige Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, das jeweilige Basisinformationsblatt sowie der Jahresbericht können kostenlos bei der Fondsleitung oder bei der Depotbank des Baloise Swiss Property Fund, der UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, sowie für den Helvetia (CH) Swiss Property Fund bei der Depotbank, der Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich angefordert werden.
Der Anlagestiftung können sich Vorsorgeeinrichtungen sowie steuerbefreite Einrichtungen mit Sitz in der Schweiz, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen anschliessen; des Weiteren können sich Personen, die kollektive Anlagen der vorerwähnten Einrichtungen verwalten und von der Eidg. Finanzmarktaufsicht beaufsichtigt werden und bei der Anlagestiftung ausschliesslich Gelder für diese Einrichtungen anlegen, anschliessen. Ansprüche der Anlagestiftungen dürfen ausserhalb der Schweiz weder angeboten noch verkauft werden. Statuten und Reglement, Anlagerichtlinien, Gebührenreglement sowie der Geschäftsbericht und falls vorhanden Prospekt der Anlagegruppe sind unter https://www.helvetia.com/ch/investment-foundation/de/home.html abrufbar oder können kostenlos bei der Helvetia Anlagestiftung, St. Alban-Anlage 26, 4002 Basel angefordert werden.
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2424246 29.10.2026 CET/CEST