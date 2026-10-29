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Medienmitteilung: Leonteq erweitert Produktangebot mit der Lancierung von Constant-Leverage-Zertifikaten



29.10.2026 / 07:00 CET/CEST





MEDIENMITTEILUNG| LEONTEQ ERWEITERT PRODUKTANGEBOT MIT DER LANCIERUNG VON CONSTANT-LEVERAGE-ZERTIFIKATEN

Zürich, 29. Oktober 2026 Leonteq lanciert Constant-Leverage-Zertifikate und baut damit ihr Angebot an börsenkotierten Hebelprodukten in der Schweiz an der SIX Swiss Exchange und BX Swiss weiter aus. Diese neue Produktkategorie stellt einen weiteren wichtigen Schritt im Ausbau des Retail-Flow-Geschäfts (RFB) von Leonteq dar und stärkt die Position des Unternehmens als einer der führenden Emittenten börsenkotierter Hebelprodukte in der Schweiz. Constant-Leverage-Zertifikate ermöglichen Anlegern, gehebelt auf steigende oder fallende Märkte zu setzen. Im Gegensatz zu Knock-out-Warrants und Mini-Futures haben Constant-Leverage-Zertifikate keine Knock-out-Schwelle. Ihre Rendite wird primär durch die tägliche Bewegung des Basiswerts bestimmt, ohne den direkten Einfluss der impliziten Volatilität des Basiswerts, welche sich auf traditionelle Warrants auswirken kann. Diese jüngste Erweiterung ergänzt das bestehende Hebelproduktangebot von Leonteq, das bereits Warrants, Mini-Futures und Knock-out-Warrants umfasst. Mit dem kontinuierlichen Ausbau des Produktangebots an der SIX Swiss Exchange und an der BX Swiss bietet Leonteq mittlerweile mehr als 23'000 kotierte Hebelprodukte an und ist damit die grösste Anbieterin börsenkotierter Hebelprodukte am Schweizer Markt. Während das Produktangebot weiter ausgebaut wird, entwickelt sich das gesamte Retail-Flow-Geschäft von Leonteq erfreulich positiv. Der Marktanteil, gemessen an der Anzahl der Transaktionen, ist von 6% im Vorjahr auf 14% gestiegen. Dies unterstreicht das anhaltende Wachstum des Geschäfts. Manuel Dürr, Head of Sales Switzerland bei Leonteq: «Der Schweizer Markt verfügt über eine etablierte Retail-Investorenbasis mit einer wachsenden Nachfrage nach flexiblen und transparenten Hebelprodukten. Obwohl wir in diesem Bereich mit Emittenten konkurrieren, die seit mehr als zwei Jahrzehnten aktiv sind, hat sich Leonteq rasch zu einem der führenden Anbieter entwickelt. Dazu beigetragen haben die starke Dynamik unseres Retail-Flow-Geschäfts sowie unsere führende Kompetenz im Bereich Market-Making, wie der monatlich erhobene Payoff Market Making Index zeigt. Mit der Lancierung von Constant-Leverage-Zertifikaten stärken wir eines der umfassendsten Angebote an Hebelprodukten weiter. Gleichzeitig ermöglichen uns unsere kontinuierlichen Investitionen in Technologie und Trading-Kapazitäten ein effizientes Produkterlebnis für Anleger und bilden eine solide Ausgangslage für weiteres Wachstum im Schweizer Markt.» KONTAKT Media Relations

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