Basel - Beim Reisedetailhändler Avolta lassen die Belastungen durch den Iran-Krieg und die Anlaufkosten neuer Standorte allmählich nach. Sowohl beim Umsatzwachstum als auch bei der Profitabilität zeigte sich im dritten Quartal eine Verbesserung. In den ersten neun Monaten erzielte Avolta einen bereinigten Umsatz (Core-Umsatz) von 10,4 Milliarden Franken, was einem organischen Wachstum von 4,1 Prozent entspricht. Ohne die Auswirkungen des Iran-Kriegs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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