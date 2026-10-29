Basel - Avolta ist wieder schneller gewachsen und hat die Erwartungen der Analysten übertroffen. Der Iran-Krieg belastet das Geschäft weniger stark. Mit Anlaufschwierigkeiten an den Flughäfen Shanghai-Pudong und New York JFK kämpft der Reisedetailhändler aber weiterhin. Der Kern-Umsatz stieg im dritten Quartal um 5,4 Prozent auf 4,0 Milliarden Franken, wie Avolta am Donnerstag mitteilte. Organisch beschleunigte sich das Wachstum auf 4,6 von 2,9 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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