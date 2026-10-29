Pfäffikon - Oerlikon hat im Sommer kräftig Gas gegeben. Der Industriekonzern steigerte Umsatz und Auftragseingang deutlich. Der Umsatz stieg von Juli bis Ende September um 10,8 Prozent auf 421 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Dabei hat sich der Gegenwind vom starken Franken mittlerweile in Rückenwind verwandelt, da sich die Schweizer Währung im Sommer abgewertet hat. Bereinigt um Wechselkurseffekte sei der Umsatz lediglich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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