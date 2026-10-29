Von Fredy Hasenmaile, Chefökonom Raiffeisen Schweiz Auf Einladung der Schweizerischen Nationalbank hielt Mario Draghi, der Retter des Euro, kürzlich ein Gastreferat in Zürich. Angekündigt war seine Rede seit dem Frühling. Die Ironie wollte es jedoch, dass exakt zum Zeitpunkt seines Besuchs in Zürich eine grosse Unruhe die Bondmärkte erfasste. Anleiheinvestoren machen sich zunehmend Sorgen, ob die Schulden vieler Länder auf Dauer tragbar sind. Spezifisch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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