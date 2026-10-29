Zürich - Molecular Partners will sich künftig stärker auf die Entwicklung zielgerichteter Radiopharmazeutika zur Krebsbehandlung konzentrieren. Im Zuge dieser Neuausrichtung plant das Biotechnologieunternehmen einen Abbau von bis zu 55 Stellen, was rund 44 Prozent der bisherigen Stellen entspricht. Die Umstrukturierung soll bis zum zweiten Quartal 2027 abgeschlossen sein; die vollständigen Kosteneinsparungen werden ab dem frühen zweiten Halbjahr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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