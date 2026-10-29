Zürich - Die Stimmung unter Schweizer Finanzchefs hat sich laut dem Beratungsunternehmen Deloitte deutlich aufgehellt. Ein grosse Mehrheit der CFOs beurteilt sowohl die Konjunkturaussichten für die Schweiz als auch die Umsatzerwartungen für ihr Unternehmen positiv. Zu diesem Schluss kommt die am Donnerstag veröffentlichte CFO-Umfrage von Deloitte. Demnach blicken die Schweizer Finanzchefs mit deutlich mehr Zuversicht auf die kommenden Monate als ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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