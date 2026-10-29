Zürich - Die Bank Vontobel weist für die ersten neun Monate 2026 einen langsameren Nettoneugeldzufluss aus als noch vor Jahresfrist. Dabei belasteten hohe Abflüsse im Bereich der institutionellen Kunden, während der Zufluss bei den Privatkunden anhielt. Insgesamt flossen der Bank seit Jahresbeginn unter dem Strich Nettoneugelder von 1,9 Milliarden Franken zu, wie Vontobel am Donnerstag mitteilte. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres hatte das Zürcher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab