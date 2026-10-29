Die Deutsche Telekom bekommt gute Nachrichten aus den USA. Ihre Tochter T-Mobile hat mit den jüngsten Quartalszahlen die Erwartungen der Analysten übertroffen und verdient deutlich mehr als noch vor einem Jahr. Auch der Ausblick auf das restliche Geschäftsjahr fällt etwas besser aus. Doch reicht das, um der zuletzt schwachen Deutsche Telekom-Aktie wieder auf die Beine zu helfen? T-Mobile US übertrifft Erwartungen mit kräftigem Gewinnanstieg T-Mobile ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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