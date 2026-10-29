In Niedersachsen soll einer der größten Batteriespeicher Deutschlands entstehen. Nun hat der Betreiber Giga Storage die Finanzierung abgeschlossen. Anfang 2027 soll der Bau beginnen. Giga Storage, europäischer Betreiber von Großbatteriespeichern, hat die Finanzierung für den Bau des Energiespeicherprojektes Albatross nahe Neuenkirchen in Niedersachsen abgeschlossen. Albatross zählt zu den größten Speicherprojekten Deutschlands. Ein Konsortium aus sieben internationalen Banken - ABN Amro, Hamburg ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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