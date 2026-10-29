130 Milliarden Dollar für sauberen Wasserstoff: Die Suche nach günstigeren Quellen geht unter die Erde

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Mehr als 130 Milliarden US-Dollar an zugesagten Investitionen, über 570 Projekte und eine geplante Produktionskapazität von rund 6,9 Millionen Tonnen jährlich: Diese Größenordnung nennt der Hydrogen Council in seinem am 10. September veröffentlichten Global Hydrogen Compass 2026 für sauberen Wasserstoff.

Die Zahlen zeigen, dass eine industrielle Wertschöpfungskette entsteht. Regierungen betrachten Wasserstoff zunehmend als Instrument für Energiesicherheit und industrielles Wachstum. Gleichzeitig bleiben hohe Produktionskosten eine zentrale Hürde.

Damit gewinnt eine zusätzliche Frage an Bedeutung: Muss Wasserstoff immer industriell hergestellt werden, oder lassen sich wirtschaftlich nutzbare Mengen direkt aus dem Untergrund fördern? Genau daran arbeitet der noch junge Sektor für natürlichen Wasserstoff.

Milliardeninvestitionen treffen auf schwierige Wirtschaftlichkeit

Die vom Hydrogen Council genannten Investitionen betreffen Projekte mit verbindlichen Investitionsentscheidungen oder weiter fortgeschrittenem Entwicklungsstand. Rund 90 Prozent der erfassten Projekte befinden sich nach Verbandsangaben im Bau oder bereits im Betrieb. Die Kapazitätszahl beschreibt jedoch nicht die heutige tatsächliche Produktion.

Reuters berichtet zugleich über die Probleme des Sektors. Hohe Herstellungskosten und eine schwache Nachfrage haben dazu geführt, dass Entwickler Projekte zurückstellen oder aufgeben. Selbst in Anwendungen, die als besonders geeignet gelten, bleibt die Umstellung wirtschaftlich anspruchsvoll.

Für die weitere Entwicklung zählt deshalb, ob Angebot, Infrastruktur und zahlungsbereite Abnehmer zusammenkommen. Eine große Projektpipeline allein garantiert noch keinen wettbewerbsfähigen Markt.

Air Liquide zeigt den industriellen Aufwand

Wie konkret der Ausbau bereits ist, zeigt Air Liquide (ISIN: FR0000120073). Der Industriegasekonzern errichtet im Rotterdamer Hafengebiet den Elektrolyseur ELYgator mit einer Leistung von 200 Megawatt.

Air Liquide beziffert die Investition für Bau, Eigentum und Betrieb auf mehr als 500 Millionen Euro. Die Anlage soll jährlich rund 23.000 Tonnen erneuerbaren und kohlenstoffarmen Wasserstoff produzieren können. Ein Baustellenbericht vom Juli 2026 dokumentiert den Fortschritt des Projekts.

Das Beispiel verdeutlicht die Anforderungen industrieller Wasserstoffversorgung: Neben der Anlage braucht es geeignete Energiequellen, Infrastruktur und Kunden. Solche Projekte schaffen zusätzliche Kapazität, erfordern aber erhebliches Kapital und verlässliche wirtschaftliche Rahmenbedingungen.

Natürlicher Wasserstoff verfolgt einen anderen Ansatz. Er könnte eine zusätzliche primäre Energiequelle erschließen, sofern geeignete Ansammlungen gefunden werden.

Die geologische Alternative muss sich beweisen

Wasserstoff kann im Untergrund unter anderem entstehen, wenn Wasser mit eisenreichen Gesteinen reagiert. Ein bekannter Prozess ist die Serpentinisierung. Für ein nutzbares Vorkommen müssen Entstehung, Migration und Speicherung günstig zusammenwirken.

Der mögliche Vorteil liegt darin, dass der Wasserstoff nicht zunächst durch Elektrolyse oder andere industrielle Verfahren erzeugt werden müsste. Die tatsächlichen Förderkosten hängen jedoch von Konzentration, Förderrate, Bohrtiefe und Aufbereitung ab.

Die 130 Milliarden US-Dollar für sauberen Wasserstoff sind dabei ausdrücklich keine Investitionssumme für natürliche Vorkommen. Beide Entwicklungen verbindet die Suche nach verlässlicher und wirtschaftlicher Wasserstoffversorgung.

Makenita untersucht zwei kanadische Projektregionen

Makenita Resources (ISIN: CA5609251098) besitzt mit seinem Serpentinization Iron-Magnetite Project eine zusammenhängende Landposition von 102.110 Acres in Saskatchewan. Das Projekt grenzt nach Unternehmensangaben an Flächen von MAX Power Mining (ISIN: CA57778R1001).

MAX Power meldete am 26. Oktober 2026 einen weiteren Explorationsfortschritt: Die Bohrung Lawson 5, rund 30 Kilometer von den ersten vier Lawson-Bohrungen entfernt, lieferte nach Unternehmensangaben Hinweise auf ein aktives natürliches Wasserstoffsystem. Die bis auf 2.175 Meter abgeteufte Bohrung wurde verrohrt; inzwischen läuft die Folgebohrung Lawson 6 rund acht Kilometer südöstlich. MAX Power berichtet außerdem von entsprechenden Systemen in drei räumlich getrennten Gebieten Saskatchewans, die bis zu 365 Kilometer auseinanderliegen. Das deutet auf ein breiteres regionales Explorationspotenzial hin, belegt aber noch keine wirtschaftlich förderbaren Reserven.

Entscheidend wird nun die technische Prüfung: MAX Power hat bei Bracken mit Abschluss- und Testarbeiten begonnen und plant anschließend Untersuchungen im Lawson-Komplex. Dabei sollen unter anderem Wasserstoffkonzentrationen, Förderraten, Druckverhältnisse und potenziell gewinnbare Mengen bewertet werden. Für Makenita, dessen Saskatchewan-Flächen nach eigenen Angaben an Konzessionen von MAX Power angrenzen, erhöht die Entwicklung die Aufmerksamkeit für die regionale Geologie. Ein Fund auf benachbarten Flächen lässt jedoch keine Rückschlüsse auf Vorkommen auf Makenitas Grundstücken zu. Dafür braucht es eigene Explorationsergebnisse.

Nova Scotia: direkt neben Koloma

Auch in Nova Scotia besitzt Makenita eine bemerkenswerte Nachbarschaft: Das 45.967 Acres große Cobequid-Chedabucto Hydrogen Project grenzt nach Unternehmensangaben direkt an Explorationsflächen von Koloma.

Das private US-Unternehmen konzentriert sich auf natürlichen Wasserstoff und wird unter anderem von Breakthrough Energy Ventures unterstützt, dem Investmentarm der von Bill Gates gegründeten Organisation Breakthrough Energy. Damit liegt Makenitas Projekt unmittelbar neben einem Unternehmen mit namhaften Kapitalgebern. Die geologische und wirtschaftliche Bewertung der eigenen Flächen bleibt eine eigenständige Explorationsaufgabe.

Makenita verfügt nach Angaben des Managements zudem über eine kompakte Aktienstruktur mit vergleichsweise wenigen ausstehenden Aktien. Weitere Exploration benötigt allerdings Kapital und kann zusätzliche Aktienausgaben erforderlich machen.

Fazit

Die zugesagten Investitionen von mehr als 130 Milliarden US-Dollar zeigen die industrielle Bedeutung sauberen Wasserstoffs. Projekte wie ELYgator machen den Ausbau greifbar. Gleichzeitig erklären die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, weshalb zusätzliche Versorgungswege untersucht werden. Natürlicher Wasserstoff könnte einen solchen Weg eröffnen, muss seine kommerzielle Tragfähigkeit aber erst an konkreten Vorkommen beweisen.

Makenita besitzt dafür zwei frühe kanadische Explorationsansätze. In Saskatchewan rücken die jüngsten Bohrfortschritte von MAX Power die Region erneut in den Fokus; in Nova Scotia grenzt Makenitas Projekt nach Unternehmensangaben direkt an Kolomas Flächen. Hinzu kommt die vom Management hervorgehobene kompakte Aktienstruktur mit vergleichsweise wenigen ausstehenden Aktien.

Die neuen MAX-Power-Bohrungen zeigen, dass die geologische Suche nach natürlichem Wasserstoff in Saskatchewan voranschreitet. Ob daraus eine kommerzielle Förderung entsteht, ist offen. Weder die Investitionen des Wasserstoffsektors noch Aktivitäten benachbarter Unternehmen bedeuten eine Finanzierung oder einen Fund für Makenita. Entscheidend bleiben eigene Arbeitsprogramme, Finanzierung und belastbare geologische Nachweise.

Quellen:

MAX Power Mining: Unternehmensmeldung zu Lawson 5 und Lawson 6, 26. Oktober 2026.

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86401

Hydrogen Council: "Clean hydrogen investment reaches USD 130 billion as energy security and resilience rise up the global agenda", 10. September 2026.

https://hydrogencouncil.com/en/clean-hydrogen-investment-reaches-usd-130-billion-as-energy-security-and-resilience-rise-up-the-global-agenda/

Reuters: "Global clean hydrogen investment tops $130 billion amid energy security push, council says", 10. September 2026. Vom Nutzer bereitgestellter Artikeltext.

Air Liquide: "ELYgator: Inside the electrolyzer construction site shaping the future of hydrogen in Europe", 10. Juli 2026.

https://www.airliquide.com/stories/hydrogen/elygator-inside-electrolyzer-construction-site-shaping-future-hydrogen-europe

Hyvolution Paris: "Natural hydrogen: understanding today's market opportunities", Zusammenfassung der Diskussion vom 28. Januar 2026.

https://paris.hyvolution.com/en/news/natural-hydrogen-understanding-todays-market-opportunities

Makenita Resources: Bekanntgabe zum Cobequid-Chedabucto Hydrogen Project, 1. Oktober 2026.

https://www.makenitaresources.com/news/makenita-resources-inc-acquires-the-district-sized-45967-acre-cobequid-chedabucto-hydrogen-project-in-nova-scotia/

Makenita Resources: Unternehmensmeldung vom 17. Juli 2026, einschließlich korrigierter Saskatchewan-Flächengröße.

https://www.newsfilecorp.com/release/305489

Breakthrough Energy: Portfolio und Organisationsangaben.

https://www.breakthroughenergy.org/portfolio/koloma/

https://www.breakthroughenergy.org/people

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Land: kanadisch

ISIN: CA5609251098

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