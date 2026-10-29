Zürich - Online gefunden werden, Bewertungen und Soziale Medien verwalten, eine eigene Website: Mit dem digitalONE Startup-Paket bündelt localsearch die wichtigsten digitalen Marketing-Tools für neu gegründete Unternehmen in der Schweiz in einem Paket für CHF 99.- pro Monat. Wer ein Unternehmen gründet, muss von Anfang an dort sichtbar sein, wo die Kundschaft sucht. Das zeigt die Studie «KMU Digital Pulse 2025» von localsearch und der Hochschule ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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