Als eigenständiger Metallhändler hat tk accelis laut Berenberg eine starke Marktposition: 11,4 Mrd. Euro Umsatz machen das Unternehmen zum größten nabhängigen Distributor Europas und zu einem der vier größten Anbieter Nordamerikas. Die Unabhängigkeit von einzelnen Stahlwerken wird als entscheidend angesehen. Bei jährlichen Materialkäufen von 9,3 Mrd. Euro und rund 11.000 Lieferanten stellt kein Lieferant mehr als 7 Prozent. So kann tk accelis die Kundenanforderung bedienen, statt die Auslastung eines einzelnen Produzenten optimieren zu müssen.



Bezüglich der Margen sieht Berenberg erste Fortschritte: In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025/26 stieg die bereinigte EBITDA-Marge von 1,8 auf 2,8 Prozent. Die ausgewiesene Vorjahresmarge von 1,2 Prozent war durch Einmaleffekte von 97 Mio. Euro belastet, darunter eine Markenlizenzgebühr von 54 Mio. Euro, die mit der Abspaltung entfällt. Die Zielmarge liegt bei 4 bis 5 Prozent.



Wachstum verspricht den Analysten zufolge vor allem Nordamerika. Für den Konzern wird bis 2029/30 ein Umsatzplus von durchschnittlich 4,5 Prozent jährlich erwartet. Die Processing-Sparte soll mit 6 bis 7 Prozent stärker zulegen. Ein Investitionsprogramm über 100 Mio. US-Dollar zielt auf einen stark fragmentierten Markt, in dem die fünf größten Anbieter zusammen erst 14 Prozent erreichen. Outsourcing und der Wunsch nach flexibleren Lieferketten dürften zudem margenstärkere Fertigungs- und Supply-Chain-Dienstleistungen fördern. Die Solutions-Sparte steuert 46 Prozent des EBITDA bei und verleiht dem Geschäftsmodell damit ein stabiles Gegengewicht zum zyklischen Metallhandel.



Der Nettogewinn soll sich laut Berenberg-Schätzung von minus 34 Mio. Euro im Vorjahr auf 292 Mio. Euro 2029/30 verbessern. Bei einem Kurs von aktuell 27,28 € entspricht das dem 8-Fachen des erwarteten EBITDA zum Unternehmenswert. Das Berenberg-Votum lautet auf "Buy" und Kursziel 37 Euro. Unsere Einschätzung von gestern bleibt gültig.







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