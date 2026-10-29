Frankfurt - Nach der Zinspause bei der US-Notenbank Federal Reserve richten sich die Augen auf den heutigen Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank. Volkswirte rechnen damit, dass auch die EZB trotz hoher Inflation die Zinsen nicht anheben wird. Stattdessen dürfte der für Banken und Sparer wichtigen Einlagenzins bei 2,5 Prozent bleiben. Am Mittwoch hatte die Fed den Leitzins bei 3,75 bis 4,00 Prozent beibehalten. Auch hier hatte eine grosse Mehrheit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab