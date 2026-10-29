Baar - Glencore hat seine Kupferproduktion in den ersten neun Monaten 2026 leicht gesteigert. Im dritten Quartal ging die Förderung allerdings deutlich zurück. Bei Kohle und anderen wichtigen Rohstoffen verlief die Entwicklung unterschiedlich. An seinen Jahresprognosen hält der Rohstoffkonzern fest. Von Januar bis Ende September förderte der Rohstoffkonzern 598'600 Tonnen Kupfer, wie der Produktionsbericht vom Donnerstag zeigt. Das sind 3 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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