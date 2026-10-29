Knorr-Bremse hat solide Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 vorgelegt: Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 9,0% und lag damit leicht unter dem Konsens, während das operative EBIT um 19,1% zulegte und die Erwartungen übertraf. Die operative EBIT-Marge erhöhte sich um 130 Bp auf 14,6%, gestützt durch Effizienzgewinne und Kostendisziplin. Der Free Cash Flow stieg sprunghaft um 49,8% auf EUR 238 Mio. Das Segment Rail blieb widerstandsfähig, getragen von einem starken Auftragsbestand und der laufenden Projektabwicklung, bei weiterhin hoher Profitabilität. Truck erholte sich dank Aufholeffekten nach schwächeren Perioden sowie einer anziehenden Nachfrage in Nordamerika und Europa; hinzu kamen die positiven Effekte früherer Kostensenkungsmaßnahmen. Das Management bestätigte die Guidance für das Geschäftsjahr 2026 und erwartet, dass Umsatz und Free Cash Flow am oberen Ende der jeweiligen Spannen liegen werden. Da die Ergebnisse weitgehend unseren Erwartungen entsprachen, nehmen wir an unserem Modell nur geringfügige Anpassungen vor. Ein KGV für 2026E von 23x begrenzt jedoch das Aufwärtspotenzial. Wir bestätigen daher unser HOLD-Rating mit einem Kursziel von EUR 103,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/knorr-bremse-ag
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