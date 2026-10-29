Während viele Chemiekonzerne mit schwacher Nachfrage, hohen Energiekosten und internationalem Wettbewerbsdruck kämpfen, läuft es bei Alzchem weiterhin rund. Der Spezialchemiekonzern profitiert vor allem von zwei Wachstumsmärkten: Verteidigung und Ernährung. Nach neun Monaten 2026 stehen steigende Umsätze, höhere Gewinne und eine verbesserte Marge in den Büchern. Doch für Anleger könnte vor allem interessant sein, was jetzt kommt. Denn mehrere neue Produktionsanlagen stehen kurz vor dem Start. Alzchem steigert Gewinn stärker als Umsatz Die Alzchem Group AG setzt ihren profitablen Wachstumskurs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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