HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Alzchem von 208 auf 200 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Alzchem habe mit seinem Nitroguanidin-Projekt in den USA einen entscheidenden Schritt nach vorn gemacht, schrieb Christian Cohrs am Freitag. Die Marktposition des Spezialchemie-Unternehmens sei nach wie vor stark. Allerdings habe er die Parameter in seinem Bewertungsmodell an das veränderte Zinsumfeld angepasst und seine Prognosen für 2027 etwas reduziert, erklärte der Experte sein niedrigeres Kursziel./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2026 / 07:45 / MESZ

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