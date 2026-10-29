NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ING nach Zahlen mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die wichtigsten Kennziffern hätten den Erwartungen entsprochen, schrieb Anke Reingen am Donnerstag. Positiv hob die Analystin das proaktivere Kapitalmanagement hervor, ??das höhere Kapitalausschüttungen ermögliche, sowie verstärkte Maßnahmen im Großkundengeschäft. Nähere Details hierzu dürfte es während des Kapitalmarkttags im kommenden Jahr geben./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 03:09 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 03:09 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: NL0011821202
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 03:09 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 03:09 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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