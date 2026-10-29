Unterföhring (ots) -Eine verlassene Heilanstalt, ein ehemaliges Gefängnis, ein 1000 Jahre altes Schloss. In der Adventure-Show "In the Dark - Wer übersteht die Nacht?", Ende November auf Joyn und ProSieben, wagen Paula Lambert, Mirja Du Mont, Pascal "Pommes" Hens, Juna Klee, Sanijel Jakimovski und Karsten Robert ein Experiment mit dem Übernatürlichen. Begleitet von Geister-Expertin und Medium Ariane "Minckee" Gerhold verbringen die Promis mehrere Nächte an mystischen Orten, an denen es spuken soll. Ausgerüstet mit Kameras und technischen Geräten zur vermeintlichen Ortung paranormaler Aktivitäten müssen die Teilnehmenden in völliger Isolation Aufgaben bewältigen und sich ihren Ängsten stellen. Ob Model, Sportler oder Influencer: Das Unheimliche kennt keine Gnade.Diese Promis stellen sich dem Experiment:- Paula Lambert: Die Moderatorin und Kolumnistin überzeugt normalerweise mit Ratschlägen auf ihren Fachgebieten. Wie schlägt sie sich bei den Challenges im Ungewissen?- Mirja Du Mont: Als Schauspielerin und Model kennt sie das Scheinwerferlicht. Doch wie kommt sie in der Dunkelheit zurecht?- Pascal "Pommes" Hens: Als ehemaliger Handball-Profi ist der Welt- und Europameister Sport-Experte. Wird er jetzt auch zum Spuk-Experten?- Juna Klee: Die "GNTM"-Teilnehmerin fürchtet sich vor gruseligen Situationen. Kann sie über ihren Schatten springen?- Sanijel Jakimovksi: Der Hamburger Influencer und Popkultur-Kommentator nimmt erstmals selbst an einem Format teil. Folgen ihm jetzt Geister statt Follower?- Karsten Robert: Auf seinem Kanal "Lost History" erkundet er verlassene Orte und begeistert damit über 3,4 Millionen Follower. Wie viel nutzt ihm diese Expertise, wenn das Übernatürliche mit im Spiel ist?Produziert wird "In the Dark - Wer übersteht die Nacht?" von studio flitz GmbH."In the Dark - Wer übersteht die Nacht?" - Ende November 2026 auf ProSieben und streamen auf JoynPressekontakt:Hendrik HübnerTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1176hendrik.huebner@ProSiebenSat1.comPhoto Production & EditingJohanna Sustmannjohanna.sustmann@ProSiebenSat1.comIsabella ToennesIsabella.toennes@prosiebensat1.comJoynDer Streamingdienst der ProSiebenSat.1 Media SEOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/6380092