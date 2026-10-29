AIXTRON hat mit den finalen Q3-Zahlen die starken vorläufigen Ergebnisse bestätigt. Dabei überzeugte vor allem die robuste Cashflow-Generierung, gestützt durch eine höhere Profitabilität und substanzielle Kundenanzahlungen. Der Auftragseingang bleibt dank anhaltender KI-bezogener Investitionen in die Photonik dynamisch, während die Leistungselektronik erste Anzeichen einer Erholung von niedrigem Niveau aus zeigt. Wir halten einen Auftragseingang von rund 275 Mio. EUR pro Quartal in den kommenden Quartalen zunehmend für nachhaltig. Die Umwandlung dieser Nachfrage in Umsatz wird jedoch vom Tempo des Hochlaufs der Lieferkette abhängen. Einen Umsatz von rund 850 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2027 erachten wir als erreichbar, wobei je nach Umsetzung weiteres Aufwärtspotenzial besteht. Bei einem EV/EBIT-Multiple von 15,6x auf Basis unserer Schätzungen für 2027 bestätigen wir unser BUY-Rating und das Kursziel von 45,00 EUR. AIXTRON wird am 1. Dezember 2026 auf der German Select IX Conference präsentieren. Die Anmeldung ist unter folgendem Link möglich: https://research-hub.de/events/registration/2026-12-01-10-30/AIXA-GR Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/aixtron-se
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