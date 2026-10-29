Nach einer zuletzt sehr starken Performance, die die Redcare Pharmacy-Aktie zur Wochenmitte auf ein neues 12-Monatshoch schickte, bricht der Kurs am Donnerstag morgen um über -3% ein. Was belastet Europas größte Online-Apotheke plötzlich und müssen Anleger jetzt mit einer Trendwende rechnen? Dynamisches Umsatzwachstum Bei der negativen Kursreaktion der Redcare Pharmacy-Aktie handelt es sich meiner Einschätzung nach um einen klassischen Sell-the-news-Effekt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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