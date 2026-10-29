Die Alphabet-Aktie sackte gestern im späten Handel um über -8% ab und setzte damit ihren Abwärtstrend der letzten Tage beschleunigt fort. Der Kurs des Technologiegiganten ging auf dem tiefsten Stand seit sechs Monaten aus dem Handel. Was hat die Börse so massiv an den vorgelegten Quartalsergebnissen irritiert und ist das hier ein klassischer Fall von "buy the dip"? Umsatz hui In Sachen Umsatz konnte Alphabet voll und ganz überzeugen. Die Erlöse des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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