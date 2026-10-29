FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 29.10.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS HSBC PRICE TARGET TO 1600 (1650) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS HUNTING PRICE TARGET TO 550 (570) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS S4 CAPITAL PRICE TARGET TO 45 (48) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 1055 (1050) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS VANQUIS BANKING GROUP PRICE TARGET TO 80 (145) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN RAISES WHITBREAD PRICE TARGET TO 2850 (2500) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ELEMENTIS PRICE TARGET TO 220 (215) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES RENEW HOLDINGS PRICE TARGET TO 1260 (1220) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES WHITBREAD PRICE TARGET TO 2730 (2530) PENCE - 'HOLD' - DZ BANK RAISES FV FÜR UNILEVER TO 5700 (5600) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS GSK TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 2100 (2500) PENCE - JPMORGAN RAISES VODAFONE PRICE TARGET TO 100 (85) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES AVIVA TO 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 820 PENCE - RBC CUTS GSK PRICE TARGET TO 1925 (1975) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS CUTS STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 2173 (2188) PENCE - 'NEUTRAL'
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