

EQS-Media / 29.10.2026 / 11:15 CET/CEST

Stärkung der Bevölkerungswarnung in Deutschland Die HÖRMANN Warnsysteme GmbH übernimmt die SAFUS GmbH Kirchseeon, 29.10.2026 - Die HÖRMANN Warnsysteme GmbH, Teil der HÖRMANN Gruppe (Unternehmensanleihe, ISIN: NO0012938XXX), hat 100 Prozent der Anteile an der SAFUS GmbH mit Sitz in Pfarrkirchen übernommen. Mit dem Zusammenschluss bündeln zwei etablierte deutsche Anbieter von Warn- und Alarmierungssystemen ihre Kräfte und bauen ihre Position im deutschen Markt deutlich aus. SAFUS wurde 2017 gegründet und hat sich seitdem zu einem gefragten Anbieter elektronischer und mobiler Sirenen sowie der Leitstellen-Software SiMaSo entwickelt. Besonders im Rahmen des Sirenen-Bundesförderprogramms setzte das Unternehmen zahlreiche Projekte für Kommunen, Feuerwehren, Behörden und Industrie um. SAFUS bringt über 50 Mitarbeitende und schlagkräftige überregionale Teams mit. Gemeinsam deckt die neue Aufstellung die gesamte Warnkette ab - von der Planung über Produktion und Installation bis zu Integration und Wartung. Das bundesweite Niederlassungsnetz von HÖRMANN Warnsysteme und die überregionalen Teams sowie die installierte Basis von SAFUS ergänzen sich dabei zu einem leistungsfähigen Service- und Projektnetzwerk, das Bund, Länder und Kommunen beim flächendeckenden Ausbau der Bevölkerungswarnung unterstützt. "Durch den Zusammenschluss bringen wir zwei großartige Firmen und Teams zusammen und stärken unsere Position im deutschen Markt langfristig. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Thomas und seiner gesamten Mannschaft", sagt Anna Hörmann, Geschäftsführerin der HÖRMANN Warnsysteme GmbH. "Mit HÖRMANN Warnsysteme wollen wir unsere Kräfte bündeln. Beide Unternehmen bringen wertvolle Erfahrungen, Know-how und eigene Stärken mit. Ich sehe darin die Chance, Bewährtes zu erhalten, voneinander zu lernen und gemeinsam Neues zu schaffen. Vertrauen war für mich von Anfang an eine wesentliche Grundlage dieser Entscheidung", ergänzt Thomas Aicher, Geschäftsführer der SAFUS GmbH. Langfristig wollen beide Unternehmen unter einer gemeinsamen Marke am Markt auftreten. Für Kundinnen und Kunden von SAFUS bleiben die bekannten Ansprechpartner und Serviceleistungen bestehen. Foto v.l.n.r.: Benjamin Kirmeier, Leiter Geschäftsbereich Sirene Deutschland der HÖRMANN Warnsysteme, Anna Hörmann, Geschäftsführerin von HÖRMANN Warnsysteme und Thomas Aicher, Geschäftsführer von SAFUS.

Fotoquelle: HÖRMANN Warnsysteme Über HÖRMANN Warnsysteme

Die HÖRMANN Warnsysteme GmbH entwickelt, implementiert und betreut als Teil der HÖRMANN Gruppe intelligente Warnsysteme für Regierungen, Unternehmen und Organisationen. Mit über 70 Jahren Erfahrung, mehr als 70.000 Sirenen in über 45 Ländern und der Steuerungsplattform CCCS3i gibt das Unternehmen Menschen den entscheidenden Vorsprung vor der Gefahr. Made in Germany. "Resilienz schaffen".

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Emittent/Herausgeber: Hörmann Industries GmbH

Schlagwort(e): Industrie



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